Paola Di Benedetto è tornata subito sotto i riflettori dopo la fine della storia d’amore con Federico Rossi del duo Benji e Fede. Negli ultimi giorni la bella Madre Natura di Ciao Darwin (ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi) è stata pizzicata con Andrea Damante, l’ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis (ora innamoratissima di Andrea Iannone). I due sono stati intravisti insieme in alcune Storie di Instagram e l’atteggiamento molto confidenziale ha fatto subito scattare il gossip.

È stato Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, a lanciare lo scoop via Instagram: “Intanto a Ibiza Paola Di Benedetto sorride con Andrea Damante. Summer is love?”, ha scritto sotto agli screenshot di quella che per molti è già una nuova coppia. Damante, tra l’altro, è reduce da una storia lampo con un’ex Madre Natura, Sara Croce, con cui sembrava facesse sul serio. (Continua dopo la foto)









Ma è durata pochissimo la relazione tra l’ex tronista e la meravigliosa Sara. Lo ha confermato lui stesso: “La storia con Sara Croce? Siamo amici, siamo usciti qualche volta ed è una bravissima ragazza, veramente! Si vedrà, non lo so…”. E con Paola Di Benedetto? Nessuno dei due si è ancora sbilanciato. Ma c’è un altro motivo per cui lei ora sta facendo parlare di sé. (Continua dopo la foto)





Paola ha trascorso giorni in alcune delle estive più in voga del momento come Capri, Ischia e Ibiza e nelle ultime ore ha pubblicato una foto in spiaggia che ha fatto scalpore, come riporta Il Giornale. Si lascia immortalare seduta sul lettino di un lussuoso stabilimento: sguardo al sole, occhi semichiusi, micro bikini bianco decorato con perline e didascalia secca: “Il cielo blu”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Il cielo blu 🌈 Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 2 Ago 2019 alle ore 4:35 PDT



Paola Di Benedetto è super hot con la scollatura abbondante che quasi trasborda dal due pezzi. Il risultato è oltre 90mila like a stretto giro. Ma tra le centinaia di commenti che hanno invaso lo scatto, non solo elogi. Messaggi come “Sei stupenda”, “Bella da fare invidia”, “Bella e intelligente, il top!” e “Sei la perfezione” si ripetono, ma qualcuno non è evidentemente d’accordo e le scrive: “Che tette mosce che hai”. Ma Paola non è rimasta in silenzio: ha ripostato il commento con la sua replica. E scritto a caratteri cubitali “Che pochezza”.

