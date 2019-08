Riccardo Guarnieri? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha confessato di pensare ancora a Ida Platano, ma forse arriva tardi. Un passo indietro. Dopo l’addio, nello studio di Maria De Filippi, per volere di Ida, che non ha accettato la proposta di lui di dare un’altra chance al loro rapporto, pochi giorni fa è arrivata una confessione di Riccardo. Il cavaliere di Taranto ha rivelato a Uomini e Donne Magazine di avere in testa ancora la bella dama.

“Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta – ha detto Guarnieri alla rivista – Anche i miei cari si sono accorti di quanto fossi preso da lei già da quando ci vedevano da casa. Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora, nonostante ad oggi sono convinto che sia finita”. (Continua dopo la foto)









Ida non ha replicato, almeno pubblicamente, a queste parole. Ma era stata chiara tempo prima, quando si diceva sicura di aver messo un punto a quel rapporto: “La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato difficile riprendermi – confidava sempre al magazine di UeD – Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere un attimino da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente”. (Continua dopo la foto)





A settembre Ida, che ora appare felice e continua a essere molto attiva su Instagram (e sempre più seguita), probabilmente tornerà al trono over (con Gemma Galgani) per provare a incontrare l’anima gemella. A meno che, certo, non trovi l’amore in queste ultime settimane d’estate. Non che le manchino i corteggiatori. Uno in particolare le ha fatto una sorpresa che lei ha subito condiviso con i follower. (Continua dopo le foto)







In queste ore la 35enne ha pubblicato una foto tra le sue Storie di Instagram che ritrae un bellissimo mazzo di rose. Un regalo ricevuto da un uomo misterioso di cui però sappiamo il nome, visto che Ida lo ringrazia pubblicamente. Si chiama Sandro, ma al momento non sappiamo altro. Insomma, dopo Riccardo Guarnieri, con cui non sembra proprio esserci possibilità di un ritorno di fiamma, Ida Platano sta davvero voltando pagina.

