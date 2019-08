“Esagerata!”. Alessia Macari da urlo in piscina: il costume ‘non ce la fa’

“Buongiorno amici, oggi come state?”. Questa la domanda che Alessia Macari ha rivolto ai suoi follower nella didascalia dell’ultima foto pubblicata su Instagram. Una domanda retorica, perché dopo aver visto lo scatto la giornata non può che esser positiva. O negativa, se dovessimo provare un po’ di invidia per le sue forme perfette, per un corpo tonico e magro, per una sorta di perfezione che noi difficilmente riusciremo a raggiungere.

Ma l’ex Ciociara di Avanti un altro è veramente irresistibile e l’ennesimo scatto di questa estate fa perdere la testa ai fan. Le sue curve, infatti, sono qualcosa di assolutamente fantastico: prosperosa e seducente, la Macari inonda di fotogrammi sexy i suoi followers quasi tutti i giorni. Stavolta è a bordo piscina, capelli mossi dal vento e sguardo seducente. Insomma basta veramente poco per far girare la giornata nel verso giusto. Continua a leggere dopo la foto.









E poco fa vi abbiamo dato la notizia che la conduzione del Festival della canzone italiana sarà di Amadeus. Cosa centra chiedete? Beh, in una recente intervista Alessia Macari ha dichiarato che sta puntando proprio questo appuntamento: “Mi sto concentrando molto sulla musica e spero di fare presto Sanremo. A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato una canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta”. Perché oltre che essere bella Alessia ha anche una gran voce. Continua a leggere dopo la foto.





E l’amore per la musica, unito all’amore per il suo Oliver, hanno portato Alessia Macari a prendere una decisione forte: “Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver”. Nel corso di questa intervista Alessia ha anche parlato del suo sogno di condurre un programma calcistico mentre ai reality proprio non ci pensa, specie all’Isola dei Famosi: “Se non mangio divento cattiva e poi non so fare niente in mezzo alla natura, non so aprire neppure un cocco”. Continua a leggere dopo la foto.





“Cosi ti spezza la schiena però!”, ironizza un fan sulla postura di Alessia Macari. Mentre altri le scrivono: “Da sbandare”, “Sensuale”, “Bellissima”, in uno vortice di emoticon a cuore e facce sorridenti. La compagnia del calciatore tedesco stende tutti. E noi speriamo che questa estate non finisca mai.

