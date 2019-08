Elisabetta Gregoraci show, il vestito è troppo stretto: “Sta per esplodere”

Elisabetta Gregoraci sfoggia su Instagram l’ennesimo outift da paura di questa estate rovente. Le ultime foto sono infatti qualcosa di unico con la showgirl che riesce sempre a coniugare eleganza ed erotismo, bellezza e sensualità. Stavolta è direttamente dal palco di Battiti Live che arrivano scatti da salvare sul telefono: il concerto che è andato in onda su Italia Uno la ha vista protagonista con una mise in formato mini.

E i fan sono andati in delirio sia dal vivo che da dietro lo schermo di uno smartphone. E forse non solo loro visto che Flavio Briatore sembrerebbe tornato alla carica per conquistare anzi riconquistare la sua ex. Come? Ve lo avevamo raccontato qualche giorno fa: facendole un’offerta che non può rifiutare. Che detta così sembra una scena di qualche film mafioso o criminale. Invece è una proposta tutta all’insegna dell’amore. Continua a leggere dopo la foto.









Flavio Briatore, secondo quanto riferiscono alcuni amici molto vicini alla coppia, sarebbe pronto a tutto, anche a sposarla. Anche se Elisabetta Gregoraci per ora non conferma e non si sbilancia, pensa soprattutto a ricaricare le batterie in vacanza e a dare tutto nei suoi impegni professionali: “È davvero un’emozione forte salire sul palco in queste grandi piazze e sentire il boato delle persone che ti accolgono. E poi gli elementi per divertirsi ci sono tutti: l’estate, la musica, i cantanti, i tormentoni, i racconti, i luoghi meravigliosi della Puglia..”. Continua a leggere dopo la foto.





E l’appuntamento di Battiti Live è anche l’occasione per conoscere qualcosa dei gusti musicali di Elisabetta Gregoraci: “Ballo soprattutto i pezzi latinoamericanim mentre insieme a mio figlio Nathan cantiamo “A te” di Jovanotti che è la nostra “colonna sonora”. Per il resto però lui ascolta soprattutto musica rap ed è preparatissimo sui cantanti, mentre io sono più romantica. Se penso che alla sua età ascoltavo le canzoni dei cartoni animati…”. Continua a leggere dopo la foto.+





Visualizza questo post su Instagram Quindi bambina non credere a niente che non sia amore 🌅 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 2 Ago 2019 alle ore 7:51 PDT

Ma torniamo alla foto, che potete vedere subito qui sopra. Le curve sono quelle di sempre e la carica sensuale è a mille: “Bella sì, ma si vede che hai paura che ti escano”, “Che te**e stasera, Betty”, “Da far invidia”, “Stasera sei uno spettacolo, complimenti”, “Sei uno schianto!”, “Quanto sei bella con questo vestito”. Che dite, ha avuto successo?

