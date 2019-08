“La perfezione…”. E anche Virginia Raffaele mostra il suo lato hot

Bella, brava, simpaticissima e divertente. E ora conosciamo anche il suo lato sensuale e accattivante. Stiamo parlando di Virginia Raffaele, una delle comiche più amate della nostra televisione, che ha assaggiato il successo dopo l’ottima performance di Sanremo di qualche anno fa. “Bene, ora conosciamo anche il tuo lato sexy, sei troppo forte” le scrive una donna fan. Perché Virginia riscuote successo in tutte le fasce della popolazione.

E lo scatto di cui vi vogliamo parlare (e che vi riportiamo più in basso) è qualcosa di unico: gambe bellissime e vertiginose, uno stacco di coscia veramente niente male, uno sguardo accattivante. E poi, ovviamente, la sua ironia: “La vita è fatta a scale” dice negli hashtag, oppure “comodità”. Perché in effetti non deve essere la cosa più piacevole del mondo stare così sui gradini. E la Raffaele trova sempre il modo di far ridere, anche quando seduce. Continua a leggere dopo la foto.









Ci siamo andati a spulciare un po’ i suoi commenti e abbiamo trovato tantissimi vip a farle i complimenti oppure a scherzare con lei. C’è ad esempio Frankie Hi-NRG, noto cantante rapper della scena torinese, che le ha scritto: “Fetisc”, oppure l’altra paladina della musica pop, la bellissima Paola Turci, che le scrive un romanissimo: “Ao!”. Infatti le due sono entrambe originarie di Roma, dove Virginia Raffaele è nata nel 1980, da una famiglia di origini abruzzesi e calabresi. I suoi studi sono stati quelli all’Accademia Teatrale e all’Accademia Nazionale di Danza. Continua a leggere dopo la foto.





Dopo aver stregato il cuore a mezza Italia, chi ha rapito quello della bella Virginia Raffaele? Siamo andati a cercare qualche dichiarazione e abbiamo trovato solo questo racconto di qualche tempo fa: “Ci sono momenti in cui apprezzo la solitudine, altri in cui vorrei altro. Non tanto la compagnia, quanto un’attenzione al mio cuore. Avevo il diario pieno delle sue foto. Insieme a quelle di Gigi Proietti e di Dylan di Beverly Hills. Ho mandato a Fiorello un video in cui gli mostro il diario”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram ⚓️ #backstage #emptypool #shooting @sylvie.lancrenon 📷 Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele) in data: 14 Lug 2019 alle ore 8:42 PDT

E sapete cosa le ha detto Fiorello? “Mi ha risposto che non gli andava per niente di venire dopo Dylan”. Non poteva non essere così il dialogo tra due comici top della nostra televisione. Divertente e simpatica, Virginia Raffaele stupisce tutti con il suo lato sexy: “Esiste qualcuno di più vicino alla perfezione?”, “La figaggine!”, “Na posa naturale. Pure io scendo le scale sempre così”, “Comoda come Belén durante le interviste concordate”.

“Sta con l’ex di quell’altra”. Asia Argento: più che un gossip, è una bomba estiva