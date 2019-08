Maddalena Corvaglia “spaventosa”: in versione fetish, senza freni al party vip

C’è chi avrebbe senza dubbio pagato oro per essere invitato al party di Philippe Renault Jr. E non tanto per la splendida location, per il mare, per la musica e l’ambiente in cui si è svolta la festa. Soprattutto, anzi solamente, per la fantastica compagnia. E per gli incontri ravvicinati del terzo tipo che si sarebbero potuti fare. Due su tutti Maddalena Corvaglia e Melissa Satta, due donne che, in quanto a bellezza, non gli si può veramente dire niente.

La festa, altamente esclusiva, si è tenuta all’altrettanto esclusivo Just Cavalli di Porto Cervo. Capite da soli insomma che non è per le nostre tasche ma in fondo, al tempo di internet, possiamo partecipare anche a party a cui non siamo invitati. L’occhio della rete arriva ovunque e così grazie ai post e alle storie di Instagram è come se fossimo lì. E abbiamo visto una Maddalena Corvaglia a dir poco bollente, in versione fetish. Continua a leggere dopo la foto.









L’ex velina infatti indossava qualcosa di altamente rovente: una tutina oro tutta laminata, da cui uscivano esaltate le sue curve bollenti, stivali ovviamente di pelle, neri, capelli legati e tante cinture addosso. Insomma, un mix di erotismo e sensualità da perdere la testa. Eppure in Costa Smeralda Maddalena Corvaglia ci è andata con la figlia. Ma ieri sera ecco la serata libera: la piccola a letto presto e la mamma a fare un po’ più tardi. La foto, che vi proponiamo più in basso, ha letteralmente fatto il giro del web mandando il tilt i fan. Continua a leggere dopo la foto.





Una nuova notizia di gossip legata a Maddalena Corvaglia, dopo quella di una presunta rottura con la sua storica amica e collega Elisabetta Canalis. Le indiscrezioni, di cui vi avevamo dato conto, sono state diffuse dal settimanale Chi che parlava di un progetto di lavoro comune nell’ambito del fitness negli Stati Uniti, incredibilmente naufragato proprio per la presunta rottura dell’amicizia tra le due. Solo gossip? Questo ancora non si sa. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 1 Ago 2019 alle ore 2:13 PDT

Insomma, quello di ieri sera è stato un party da capogiro. E insieme a Maddalena Corvaglia c’era anche la bella Melissa Satta. Anche lei ha postato la foto e… guarda un po’ chi ha commentato? Il suo ex (o attuale) fidanzato Kevin Prince Boateng. Ma forse questa è un’altra storia.

