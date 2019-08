Wanda Nara, il sedere in bella vista è roba da svenire. Scoppia l’applausometro dei fan

Wanda Nara, le ultime foto bollenti mandano in visibilio i fan. La moglie e procuratrice di Mario Icardi ha pensato bene di postare su Instagram alcune foto di un servizio fotografico. Non appena la Nara ha postato gli scatti, è stato il finimondo. Perché la vista delle sue grazie ha vagamente scosso i follower. Wanda Nara è stata sommersa di complimenti e di like. Ma non sono mancate le critiche. A quelle, ormai, è abituata. E non ci fa più tanto caso. Anche perché, per evitare scocciature, ha deciso di togliere la possibilità di lasciare messaggi sotto al suo profilo ufficiale. Così ha risolto il problema.

Torniamo agli scatti stratosferici. In una delle foto Wanda Nara indossa un costume intero nero. Ma non un costumino da piscina castigato. Non è da Wanda Nara. Il costume intero della Nara ha un retro molto succinto. Un tanga. Che mette in risalto le curve pericolosissime della modella. Lei è in ginocchio, di schiena e, naturalmente, tutta l’attenzione è per il lato b. Continua a leggere dopo la foto









Wanda Nara è attualmente in vacanza a Ibiza coi suoi figli. E si gode il relax. E, tra un bagno e l’altro, si fa scattare qualche foto da infarto. Tipo quella di schiena del lato b. La foto, che ha fatto il pieno di like, stuzzica anche per la didascalia: “L’ipocrisia è una cosa che non posso affrontare”. A chi si riferiva? Con chi ce l’ha? In tanti si sono fatti le stesse domande. A proposito della Nara, negli ultimi giorni avevamo parlato di lei per via di un gossip bomba che la riguarda. Continua a leggere dopo la foto





“Incinta del sesto figlio”, è questo il pettegolezzo che ha iniziato a circolare una settimana fa. Stando a quello che riportava il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Nara sembrava incinta per via delle sue forme più generose del solito. Allora Signorini aveva sganciato la bomba e detto che poteva essere in attesa del sesto figlio. Ma è davvero così? Dai diretti interessati non sono arrivate conferme né smentite. Quindi per il momento la faccenda è finita là. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram La hipocresía es algo con lo que nunca podré lidiar 🦂 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Lug 2019 alle ore 7:46 PDT

Intanto che i gossip sul suo conto impazzano, la Nara sta lavorando duramente per trovare una sistemazione al marito Mauro Icardi. Il volere di Maurito sembra quello di restare in nerazzurro da separato in caso o di accasarsi alla Juventus. Questo significherebbe chiudere sia con la Roma che con il Napoli che hanno mostrato interesse per Icardi. Ancora un po’ di pazienza e sapremo che “fine” farà Icardi.

