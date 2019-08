“Così è da infarto”. Laura Cremaschi si fa vedere così: corpo (e estate) ‘bollente’

Sono oltre 40 mila mi piace sotto l’ultima foto di Laura Cremaschi. Numeri pazzeschi quelli del profilo Instagram della Bonas del programma Mediaset “Avanti un altro”. Uno scatto pazzesco, dove la showgirl sbatte in faccia a tutti il suo incredibile seno, prosperoso ed esplosivo. Il bikini che indossa è qualcosa di assurdo e sembra veramente sul punto di esplodere. E chissà quanti lo guardavano proprio con questa speranza.

Un fisico da urlo e curve bollenti che avranno cambiato molte giornate storte. Anche se oggi arriva una perturbazione su tutta Italia, uno dei follower della Cremaschi è sicuro: “Il sole può andare in vacanza! Ci sei tu…splendida…splendente”. Facendo quasi il verso ad un famoso spot pubblicitario. Ma in fondo è così, la bellezza di questa donna è veramente senza pari e sembra illuminare tutta la scena. Ma non lo fa solo in questa foto. Continua a leggere dopo la foto.









Nata il primo gennaio 1987 e cresciuta tra Bergamo e Milano, Laura Cremaschi è una lombarda doc. E proprio da tale ha partecipato e vinto il concorso di bellezza di “Miss Padania”. È qui che inizia il suo cammino nel mondo dello spettacolo, iniziato subito dopo aver lavorato nell’azienda immobiliare di proprietà della famiglia. Dal 2017 infatti la vediamo nei panni della Bonas, il personaggio che deve distrarre i concorrenti di Avanti un altro, il programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis. È da qui che ha iniziato a far centro nel cuore degli italiani. Continua a leggere dopo la foto.





L’anno scorso si era anche fatta avanti la voce che voleva Laura Cremaschi parte di Temptation Island Vip, in qualità ovviamente di tentatrice. Mentre è di febbraio scorso il clamoroso scherzo fatto da Le Iene in cui protagonisti furono proprio lei e Wilma Fiassol, lady Facchinetti. Il video divenne subito virale con tantissime parolacce, minacce varie, bicchieri che volavano ovunque per quella che almeno apparentemente doveva essere una scenata di gelosia. Continua a leggere dopo la foto.





Non è uno scherzo invece il corpo da sballo di Laura Cremaschi che resta veramente qualcosa di unico anche se il tempo passa. Un décolleté così esplosivo, infatti, non è veramente da tutti e la bionda lombarda decide di sbatterlo in faccia a tutti. E i suoi followers ringraziano!

