Lo ha dichiarato e lo sta mettendo in pratica: Rosa Perrotta, mamma da pochi giorni, vuole condividere questa fase della sua vita con i follower, che anche durante la gravidanza non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, che l’ha incontrata poco dopo il parto.

Domenico – questo il nome scelto per il figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione – sarà dunque un “social baby” e i fan della sua mamma lo vedranno anche crescere perché “ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione”, ha aggiunto. Scelta che sicuramente molti non condivideranno, così come altrettanti non hanno apprezzato l’intervista e le foto esclusive sulla rivista diretta da Alfonso Signorini poco dopo aver dato alla luce il suo primo figlio in una clinica di Caserta. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore si è infatti scatenata una polemica social, tra chi accusa la coppia nata con la benedizione di Maria De Filippi di “fare business”, chi fa notare che “non hanno aspettato nemmeno una settimana” e chi tira in ballo pure Giulia De Lellis: “Menomale che era lei che cercava le copertine…”. Ma Rosa, come molte vip, è abituata ormai alle critiche e va avanti per la sua strada. (Continua dopo la foto)





Per ora di Dodo si vedono solo piedini e manine sul profilo Instagram della Perrotta, che però ha parlato di come sta affrontando la sua prima esperienza da mamma tra le Storie. La ex tronista ha optato per l’allattamento al seno e ha descritto questo momento delicato della maternità come un’esperienza pazzesca. “Sto allattando – racconta ai follower – Ho scelto di allattare nonostante quello che si dice, e in parte è vero, sul seno che fa male, si rovina e così via. Se il seno si rovina, sti ca**i”, ha detto a chiare lettere. (Continua dopo le foto)







“È un’esperienza secondo me bellissima – ha continuato Rosa – Consiglio a tutte quelle che possono, ovviamente se ci sono le condizioni, di farlo. Tra l’altro Dodo mangia tantissimo, veramente mi svena, ma è una sorta di proseguo dopo il parto. Voi in pancia lo nutrivate e poi dopo quando lo avete tra le braccia si attacca al vostro seno e sentite che ancora voi siete le uniche che potete farlo. Si crea un legame ancora più forte. L’allattamento è un’esperienza pazzesca”. “E poi sono i nostri figli se non lo facciamo noi… sti ca**i di tutto. È un’emozione indimenticabile e unica”, ha concluso.

