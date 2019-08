Ilaria D’Amico è al mare, ma senza il suo Gigi Buffon. Mentre la bella giornalista sportiva e conduttrice si gode le vacanze estive circola voce che Sky le stia per proporre un contratto con un compenso notevolmente più basso a causa della crisi che starebbe attraversando l’azienda. A lanciare l’indiscrezione è Paolo Ziliani attraverso le colonne del Fatto Quotidiano, secondo cui pare che il management Usa voglia una riduzione dei costi e a farne le spese potrebbe essere proprio Ilaria D’Amico.

“Pare che le stia per essere proposto un contratto notevolmente ridimensionato rispetto a quello in corso, 250 mila euro invece di 1 milione”, scrive il giornalista. La diretta interessata non è ancora intervenuta in merito. Si sa solo che al momento è in vacanza coi figli, come mostra lei stessa sul suo profilo Instagram, ma, come detto, da sola. (Continua dopo la foto)









Vero è che nelle settimane passate la bella Ilaria ha avuto modo di godersi le ferie con il suo compagno. La coppia è stata infatti paparazzata a Marina di Massa poco prima del nuovo debutto del portiere con la maglia della Juventus, dopo la parentesi al Paris St Germain. E lì il figlio avuto insieme, Leopoldo Mattia, 3 anni, è andato per la prima volta da solo in acqua con un paio di braccioli arancioni. (Continua dopo la foto)





Nell’ultimo scatto social di Ilaria D’Amico c’è anche il piccolo Leopoldo Mattia (ha anche un altro figlio, Pietro Rocco Attisani, ndr). I due si mostrano in spiaggia, in Toscana, e la giornalista commenta nella didascalia: “Mother in Love” con tanto di cuore rosso. Ma naturalmente le attenzioni dei fan si sono concentrate su di lei, che si mostra piegata sulle gambe mentre guarda il figlio, con occhiali scuri, capelli sciolti e un bikini nero. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram “Mother in Love” ❤️ Un post condiviso da Ilaria D’amico (@ilariadamico_real) in data: 31 Lug 2019 alle ore 6:42 PDT



Il due pezzi, semplicissimo e a triangolo, mette in risalto il suo lato A esplosivo e, certo, la posizione per molti è super sexy fa viaggiare con la fantasia. “Stupenda, corpo superbo”, “Non ho veramente parole…”, “Semplicemente meravigliosa”, le scrivono i follower. Qualcuno tira in ballo anche Gigi con una battuta poco gradita dal resto dei follower e la voce sullo stipendio ridimensionato. “Ecco perché Gigi lo vedo sempre più dimagrito! Ci vuole un bello stallone per questa cavalla!”. E poi: “Ma, se il tuo stipendio a SKY cala da 1 mln a 250 mila €, come farai a vivere?”, chiede un altro.

