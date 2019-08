La loro è la storia d’amore che ognuno di noi vorrebbe vivere. Parliamo naturalmente dei due piccioncini di Instagram: Francesca Barra e Claudio Santamaria che ancora una volta hanno dato dimostrazione del loro affetto sul social network. Lo fa particolarmente lei, fotografata da lui, in uno scatto a dir poco conturbante. Eccola posare, infatti, semi-nuda, adagiata sul letto, la camicia sbottonata e una mano maliziosa che si muove a coprirle il seno. Una fotografia che gioca tra luci e ombre, tra il chiaro della pelle e il nero che va a creare un contrasto ad alto tasso erotico.

La Barra e Santamaria, come è noto, più volte si sono fatti ritrarre nudi, anche in atteggiamenti intimi, mostrando così a tutti il grande amore – e soprattutto la grande passione – che li unisce. La giornalista ed ex candidata Pd, però, sono anche stati criticati a causa di alcune immagini reputate troppo spinte. Francesca Barra e Claudio Santamaria amano ritrarsi e farsi ritrarre nudi, anche in atteggiamenti molto intimi. Per mostrare al mondo il loro grande amore.









Che sembrava essere destinato anche a dare la vita a un figlio, perso all'improvviso e senza un perché. E talvolta la giornalista ed ex candidata del Pd Francesca Barra e l'attore Claudio Santamaria hanno davvero esagerato. Postando immagini ai limiti del porno, censurate dai social network. Questa volta, invece, largo alla sensualità. Per la gioia dei fan di Francesca.





A raccontare di loro figlio è proprio quest'ultima: "Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita.Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel 'prima o poi si scoprirà' che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi".







“Perché il calore dei familiari – continua la Barra – degli amici discreti, degli sconosciuti che però sono stati coinvolti in tante gioie – e tante fatiche – non è mai scontato o dovuto. E lo useremo come unguento in queste ore in cui stiamo facendo i conti con una perdita dolorosissima”. Un periodo nero che stanno affrontando soltanto con la forza dell’amore e qualche condivisione della loro passione.

