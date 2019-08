Kikò Nalli, l’hairstylist dei vip ed ex marito di Tina Cipollari, nella Casa del Grande Fratello ha trovato l’amore. Si è innamorato di Ambra Lombardo, la bella prof siciliana che ha partecipato all’ultima edizione del reality, e nonostante pochi credessero a questa storia, i due continuano a fare coppia fissa. Inizialmente era stato lo stesso figlio di Kikò e Tina a mettersi contro, salvo poi cambiare idea non appena conosciuta Ambra. Poi le perplessità di Cristiano Malgioglio e Karina Cascella, oltre a quelle di tante persone comuni, ma la verità è che la relazione di Nalli e la Lombardo procede a gonfie vele.

Eppure molti ancora non si fidano. Anche l’hairstylist deve infatti fare i conti con gli hater, quelli che sui social lo criticano in continuazione e mettono in dubbio la sincerità del suo rapporto con Ambra. Non è certo il primo vip a doversela vedere coi cosiddetti leoni da tastiera, ma ora Kikò ha perso la pazienza. (Continua dopo la foto)









Nalli ha deciso di rispondere alle critiche degli hater a mezzo Instagram, dove ha postato una foto a torso nudo in cui mette in mostra un fisico più che invidiabile per un uomo di 49 anni. Poi il messaggio rivolto ai suoi predicatori di odio: “… invece di parlare dietro questa c….. di tastiera… fatti vedere #vivila #punto… leoni da tastiera”. E infine: “Arrivaci alla mia età”. (Continua dopo la foto)





È evidente che Kikò sia molto orgoglioso del suo corpo. Sotto al post, in ogni caso, sono piovuti like e commenti. Tra i tanti spunta anche quello di un ex coinquilino della Casa, Christian Imparato: “BIG! Loro sono leoni da tastiera che sanno solo puntare il dito, Tu sei un leone dentro e fuori. FINE”. Non solo. Anche Ambra ha deciso di intervenire: “Finché i leoni da tastiera sono a noi sconosciuti le loro cattiverie non ci toccano”. (Continua dopo foto e post)







“A lasciarci a bocca aperta sono messaggi vili, inviati a terze persone e scritti per danneggiarti sul lavoro, da parte di gente con cui hai condiviso un percorso… E mi fermo qui”, aggiunge la Lombardo facendo forse riferimento a qualcuno conosciuto al Grande Fratello che ora non si starebbe comportando in modo corretto. DI chi parla? Mistero.

