Cecilia Rodriguez senza trucco. La foto appena sveglia “scuote” i fan

Cecilia Rodriguez, la bellezza è indescrivibile. Anche senza trucco. La sorellina di Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. La piccola di casa è in vacanza col fidanzato Ignazio Moser e alcuni amici e si gode il mare di Ibiza. Ovviamente il suo profilo Instagram è un tripudio di foto che la ritraggono sexy e felice in bikini. Una delle ultime foto postate da Cecilia, però, aveva fatto scalpore: la 29enne era in mare, in bikini e fumava. Quella sigaretta è stata criticata dai suoi follower. Un po’ perché il fumo fa male, un po’ perché “non era fumare vietato al mare?”, ha commentato un follower.

Un altro ha detto che sbaglia a fumare in mare “perché poi dove butti la sigaretta?”. Insomma i fan l’hanno presa di mira per il suo gesto considerato all’unanimità poco rispettoso. A ogni modo, Cecilia non ha risposto alle accuse e, forse per mettere una pietra sopra a quella polemica, ha postato un’altra foto. Che ha distolto l’attenzione dei follower dalla sigaretta. Continua a leggere dopo la foto









E che cosa ha postato? Una foto che la ritrae in modo diverso dal solito. Se siamo abituati a vedere la Rodriguez piccola con micro bikini che coprono lo stretto necessario, stavolta vedremo ben altro. La sorellina di Belen ha postato una foto in cui è al naturale. Cecilia è sveglia da poco e si è fatta immortalare senza trucco. Risultato? Un successo. Cecilia ha effettivamente distratto i suoi detrattori e li ha fatti soffermare su altro: cioè sulla sua bellezza al naturale. Continua a leggere dopo la foto





“Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare” ha scritto a didascalia della foto. I fan hanno gradito e l’hanno riempita di complimenti. “Non riesco a smettere di guardare questa foto, mi ha emozionato, non so perché… Quegli occhi grandi, un po’ assonnati, quel sorriso cosi sereno… Che bella che sei Chechu! Si, la vita è un privilegio, e le nostre scelte a volte possono renderla bellissima” le ha scritto un ammiratore. Continua a leggere dopo la foto





D’altronde il farsi fotografare senza trucco è una delle mode del momento. Poteva forse la sorellina di Belen Rodriguez essere da meno? No. E infatti neanche lei ha resistito alla tentazione. Ha fatto centro, Chechu. Con quegli assonnati, il viso senza ombra di trucco, un bikini striminzito che mette in mostra il seno abbondante. Una bomba. Sbaglierà pure a fumare, ma quanto è bella?

