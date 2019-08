“E le ventenni mute!”. Serena Autieri in costume stende tutti: gambe perfette e décolleté sexy

A leggere la didascalia dell’ultima foto di Serena Autieri, si ha proprio l’impressione di essere lì sulla spiaggia con lei: “Al mare il tic tac degli orologi lascia spazio agli “splash” dei tuffi dei bambini. Auguro a tutti un agosto sereno e rigenerante”. Così ha scritto la bella attrice. E basta chiudere gli occhi per sentirsi davvero in spiaggia, con le urla dei più piccoli, l’odore di salsedine. Noi, però, vi diamo un consiglio: gli occhi teneteli aperti.

Sì, perché la foto in questione è una qualcosa di pazzesco. Bellissima ed elegante, sinuosa e sensuale, l’attrice mostra ancora un fisico mozzafiato che farebbe invidia a chiunque. Perché l’età sembra veramente non avanzare per lei, il tempo si è fermato. Così i followers le commentano: “E le ventenni…mute!” oppure, per essere più poetici: “Nello sfondo il paradiso ma è più bello il tuo sorriso. Ancor oggi e più di ieri, sei stupenda… Serena Autieri”. Continua a leggere dopo la foto.









Perché si diventa poetici a guardare le foto di Serena Autieri. Non come le foto di cui vi abbiamo parlato in altri nostri articoli, dove la poesia si trova soltanto nelle didascalie. Qui anche le gambe sembrano opere d’arte. “Sia benedetta mammeta quando si maritò!”, scrive un utente, mentre un altro gioca con le parole: “Vai alla grande, Serena! Con le vele al vento! E il vento in popp….. ops!”. Ma a volte bisogna anche cambiare, uscire dal coro, essere diversi: “Mamma mia, quanto sei brutta. Un vero cesso. Così, giusto per andare controcorrente”. Continua a leggere dopo la foto.





Serena Autieri, insomma, continua ad essere una sex symbol. Dopo una carriera nelle serie tv (da Un Posto al Sole fino a L’onore e il rispetto, Un passo dal Cielo, Fratelli Detective), e tanto cinema (dai film con Leonardo Pieraccioni a quelli con Alessandro Siani, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina e Neri Parenti), l’attrice si è un po’ fermata negli ultimi anni, ma il suo fascino resta sempre lo stesso, indelebile nel tempo e impermeabile all’età. Continua a leggere dopo la foto.





“Che bella che sei, senza tettone, senza labbrone e senza culoni. Bella, fine, di classe e naturale. Mi piaci assai”. Quello che risalta infatti di queste foto di Serena Autieri è una bellezza quasi acqua e sapone, classica, elegante, leggera. Senza strafare, che di questi tempi sembra quasi un obbligo.

