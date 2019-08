“Che filosofa sexy!”. Francesca Cipriani, bikini bollente e seno esplosivo: la foto è hot

Deve esserci veramente qualcosa di strano nella mente di tantissimi vip del nostro mondo. Avrete visto anche voi il modo in cui si associano frasi di grandi autori, versi di poesie eccelse, citazioni di scienziati e politici a scatti sexy, a pose sensuali, a lati a, lati b, davanzali e cosce. E così, per moda e per esempio, si trasferisce a tutti i frequentatori dei social network che proprio non riescono a non copiare i loro beniamini famosi.

Così non è di certo raro trovare una frase di Oscar Wilde su una foto in bikini, oppure una citazione di Rita Levi Montalcini su uno scatto al mare, magari con le gambe in bella mostra. Se c’è un vero fenomeno in questo senza dubbio è Francesca Cipriani, l’ex pupa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi che associa sempre frasi incredibili, poesie fantastiche, a immagini del suo seno esplosivo. E l’attenzione non si concentra di certo sulle parole. Continua a leggere dopo la foto.









Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di un Giacomo Leopardi finito, chissà come e chissà perché, nella didascalia della sua foto Instagram. “E il naufragar m’è dolce in questo mare” aveva scritto Francesca Cipriani su una sua foto in cui, totalmente nuda, si era tuffata nell’acqua cristallina. Si sarà rivoltato nella tomba il buon poeta di Recanati. E forse sarà preso un colpo al cuore anche a Paulo Coelho, il cui verso è finito in un altro scatto della showgirl: “Lo specchio riflette esattamente ciò che vede: non sbaglia perché non pensa”. Continua a leggere dopo la foto.





Un vero e proprio animo da letterato per la showgirl di Popoli ma cresciuta a Sulmona. Francesca Cipriani, tra una poesia e l’altra, è entrata nel mondo dello spettacolo ormai quasi da quindici anni. Dagli esordi su Onda Tv fino alla notorietà acquisita con la partecipazione al Grande Fratello. Da qui un crescendo di successi, tra ospitate in studio, interventi trash, litigate social e roba simile. E ovviamente scatti bollenti come questi. Continua a leggere dopo la foto.





E Francesca Cipriani ha anche rivelato cosa vuole dal futuro. Un libro di poesie? Un romanzo da leggere? Un trattato di aforismi vari? Assolutamente: “Cerco l’uomo giusto per me. Magari potrebbe aiutarmi la tv. Maria, portami sul trono!”. Ce la ritroveremo a Uomini e Donne? Non lo sappiamo. In attesa della prossima citazione poetica.

Meteo, estate dispettosa. Temporali e grandinate per il primo weekend di agosto