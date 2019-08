In genere postano frasi profondissime mostrando le parti più conturbanti di loro, ma non è questo il caso: questa volta è l’ironia a far da padrona… e finalmente! Parliamo ancora de Le Donatella, le due sorelle più note e apprezzate del momento in tv e sui social. Belle a dir poco e con un’energia stratosferica, le gemelle Provvedi riescono sempre a contagiare tutti con la loro simpatia ed esuberanza. Spesso e volentieri, ad ogni modo, Silvia e Giulia amano far dono ai loro fan anche di foto decisamente sexy. Esaltate da un outfit grintoso, le due cantanti si sono così mostrate di recente indossando delle maglie completamente trasparenti.

Il risultato hot ha mandato in visibilio l’intero popolo di Instagram che le segue sempre con assiduità e affetto. Dal sorriso nettamente contagioso, Giulia e Silvia Provvedi conquistano tutti anche grazie alla loro innegabile bellezza. Le Donatella, diventate vere e proprie icone sexy sui social, vantano del resto un fisico mozzafiato, tonico e scolpito, che adorano mostrare online. Così qualche ora fa i loro fan hanno potuto ammirarne le grazie in un nuovo scatto decisamente sensuale, come si può vedere dall’immagine qui sotto riproposta. (Continua dopo la foto)









Le stesse sorelle hanno poi ironizzato sul loro look, scrivendo sotto al post: “Parola d’ordine: passare inosservate!”. Giulia e Silvia appaiono dunque ancora una volta bellissime in questa mise strong e molto rock, sfoggiata nell’ultimo scatto su Instagram. Giacca corta e shorts in pelle, ad attirare l’attenzione dei loro ammiratori è però stata senza dubbio la maglietta che le performer hanno deciso di indossare. (Continua dopo la foto)





Solo due stelline coprono il generoso décolleté delle due gemelle, dando vita a una foto decisamente bollente che ha mandato in tilt Instagram. Lo scatto è stato del resto invaso da cuoricini e commenti in poco tempo, con tanti apprezzamenti ricevuti tra cui anche quello dell’ex velina Federica Nargi. Qualche giorno fa ha fatto molto discutere la didascalia filosofica spuntata sul profilo delle sorelle. (Continua dopo la foto)







“Spesso – scrivono sul loro profilo Instagram – si perdonano le persone solo perché non vogliamo che escano dalla nostra vita, con la speranza che prima o poi qualcosa possa cambiare. Si deve invece essere più forti, consapevoli di quanto valiamo e ciò che meritiamo. La prima forma d’amore è il rispetto, non abbiate paura del cambiamento e di rivoluzionare le vostre abitudini perché lì fuori il mondo è meraviglioso”. Ma cosa vogliono dire con queste parole? C’è qualcosa che nascondono? Qualche gossip che non conosciamo? Se lo chiedono molti fa, mentre altri sono catturati da altro.

Ti potrebbe anche interessare: “Sono semiparalizzato”. La dura confessione di Clemente Mimun, il direttore del Tg5

fbq(‘track’, ‘Gossip’);