Claudia Schiffer senza veli a 48 anni: la copertina di Vogue è bollente

Lasciate stare Emrata, Belen Rodriguez, Melissa Satta e compagnia varia. Ci provassero ad arrivare ai quarantotto anni con la forma fisica di Claudia Schiffer. La super modella tedesca è infatti in forma smagliante e lo dimostra tornando in copertina in edicola. E lo fa a modo suo: ovvero posando senza veli, completamente nuda, sulla prima pagina del giornale Vogue. Proprio come fece ormai venticinque anni fa.

Come a dire: “il tempo, per me, non esiste!”. Tra sfilate, copertine, pubblicità, comparse in tv, la bellissima Claudia continua a stupire tutti e, soprattutto, continua ad essere una sex symbol senza eguali. Fortunato il produttore cinematografico Matthew Vaughn, che se l’è sposata nel 2002 e mettendo su una famiglia formata dai tre figli: Caspar Matthew, Clementine Poppy e Cosima Violet. Una super mamma, una super moglie ma soprattutto una super donna. Giudicate voi. Continua a leggere dopo la foto.









Eppure non molti sanno che la storia di Claudia Schiffer inizia come le fiabe, sì, non quelle che pensate voi. “Era come la fiaba del brutto anatroccolo: da piccola avevo le gambe a X, il sedere sporgente e l’andatura ondeggiante, tanto che a scuola mi chiamavano “l’anatra””. Sì, avete letto bene. La supermodella era pressa in giro da piccola perché era brutta: “Ora ci rido, ma ero così devastata che mi chiusi, terrorizzata all’idea di parlare a chiunque”. Insomma state attenti quando prendete in giro qualcuno: potreste avere davanti un futuro volto della moda. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma stiamo parlando di una persona normale. Un qualcosa che ci viene confermato leggendo le parole di questa intervista: “La mia giornata tipo? Mi sveglio e accompagno i bambini a scuola. Una lunga camminata con i cani e qualche esercizio fisico – racconta Claudia Schiffer – Spesso vado a Londra o per gli shooting o per la promozione o per lavorare alle varie creazioni con il mio team. Una volta a casa il tempo è riservato alla famiglia, come pure nel weekend, quando ci raggiungono gli amici. Dopo cena, una volta andati a letto i bambini, mi rilasso guardando film”. Continua a leggere dopo la foto.





Poco tempo fa vi avevamo parlato dell’ennesima foto di Claudia Schiffer, che ormai ha preso proprio il vizio di posare senza veli. Elegante e seducente, sensuale e affascinante, la modella tedesca stende tutti. E le varie influencer e showgirl di oggi arriveranno mai alla soglia dei cinquanta anni come lei?

“Acquista un pezzo di me. Vengo io a casa tua”. Taylor Mega, l’ultima scelta lascia senza parole