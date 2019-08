“Acquista un pezzo di me. Vengo io a casa tua”. Taylor Mega, l’ultima scelta lascia senza parole

Non ti puoi godere un attimo il mare, non ti puoi rilassare e postare una foto neanche se ti chiami Taylor Mega. Anzi, forse proprio per questo non puoi fare cose “normali”. La bella influencer, infatti, fisico mozzafiato e curve da capogiro, ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram mentre è su uno scoglio di Taormina, e chiede: “Qual è la vostra città preferita per le vacanze?”. E subito tantissimi le hanno risposto: “Ovviamente la tua!”. Ma non mancano altri commenti, più odiosi, più critici, dei classici leoni da tastiera che conosciamo molti.

E così se Taylor, vicino all’asciugamano ha un libro, ecco che scatta il commento ironico: “Non fare finta di leggere…”, “Hai imparato a leggere o guardi solo le figure?”, “Tu un libro lo usi solo come cuscino”, “Ti hanno spiegato come si usa quell’arnese rosso che hai vicino”, “Mi fa morire la foto con il libro… sicuramente l’avrà letto tutto”. Eppure la Mega ha sorpreso tutti con un annuncio incredibile per i suoi fan. Alla faccia delle critiche. Continua a leggere dopo la foto.









Attivissima sui social, che sono veramente casa sua, la bella e sensuale Taylor Mega ha sorpreso tutto con una notizia data direttamente tramite una storia su Instagram. Vi ricordate della sua linea di costumi da bagno? L’argomento della sorpresa è proprio questo perché la showgirl ha rivelato come, entro il mese di agosto, riuscirà a consegnare di persona i costumi ai primi te che lo acquisteranno. Parole che hanno stuzzicato la fantasia e i desideri di migliaia di followers all’ascolto che si sono subito fiondati all’acquisto. Continua a leggere dopo la foto.





“Chi acquista i miei costumi, acquista anche un pezzo di Taylor. Vengo direttamente a casa tua”, ha dichiarato l’influencer, che è poi tornata anche rispondere agli haters: “Vendo bikini, non vendo pensieri”. La risposta arriva dopo che una donna si era schierata al suo fianco: “Commentano solo il tuo corpo e la tua fisicità. Ti appaga questo? A me non basterebbe! A volte fanno commenti anche piuttosto volgari. Fai vedere altro oltre il tuo corpo. La mente è la cosa più sexy, più interessante che ci sia al mondo! Non sei d’accordo Taylor Mega?”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, Taylor Mega è una business woman, con la testa tutta volta agli affari, al fatturato, agli acquisti. Delle accuse e degli haters proprio non sa che farci. E così risponde con scatti bollenti e pose sensuali. Alla faccia, come si dice, di chi le vuole male!

“Sensualità a mille!”. Martina Colombari super: si mostra così e vince su tutte