Barbara D’Urso ha da poco ha annunciato che anche nella prossima stagione condurrà Domenica Live. È ufficiale, è arrivata la conferma con tanto di video promo, ma non era così scontato dopo che Live-Non è la D’Urso è stato spostato dal mercoledì alla domenica sera. Ma Barbara, regina di Mediaset e stakanovista per eccellenza, non vuole abbandonare nessuna delle sue creature e così a settembre la ritroveremo di nuovo alla guida di ben 3 trasmissioni: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live -Non è la D’Urso.

Non solo: Carmelita è stata confermata anche al timone del Grande Fratello Nip, che andrà però in onda a primavera. Settembre, però, è ancora lontano e, quando i lavori in corso per la prossima stagione televisiva glielo consentono, Barbara D’Urso continua a godersi le vacanze a tutto relax, tra mare e campagna. (Continua dopo la foto)









Naturalmente continua anche a tenere aggiornati i suoi tanti fan. Il suo profilo Instagram è pieno di scatti e filmati delle sue ferie estive. Oggi, poi, Barbara ha voluto celebrare l’inizio del nuovo mese, quello estivo per eccellenza, agosto. E così, per festeggiare il primo agosto, ha pubblicato una foto sexy che la ritrae a bordo piscina. “Evviva il primo giorno d’agosto: relax!!!”, ha scritto nella didascalia. (Continua dopo la foto)





Nella foto ecco Carmelita sdraiata con indosso un costume intero nero, molto scollato e sgambato. È a tre quarti, ma il prosperoso lato A e parte di quello B saltano subito all’occhio, così come il suo fisico a dir poco invidiabile a 62 anni. E infatti piovono all’istante like e commenti sotto a questa ultima foto social della D’Urso: “Sei stupenda!”, “Che spettacolo!”, “Una sirena bellissima”. (Continua dopo foto e post)







Non solo messaggi positivi e complimenti, però. Come spesso accade, molti follower di Barbara hanno passato allo scanner la sua nuova foto in costume da bagno e notato ‘stranezze’. “Troppo ritoccata questa foto”, scrive uno. E altri: “Guardate il piede sinistro…”, “Dai, almeno un ritocco fatto bene… il braccio sinistro sottilissimo… non si può guardare”, “Dovevi ritoccarla meglio la foto! Almeno più credibile! Fai le prove prima di pubblicare le favole in cui solo tu ci credi!”.

