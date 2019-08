“Sensualità a mille!”. Martina Colombari super: si mostra così e vince su tutte

La avevamo un po’ persa dai radar la bella Martina Colombari. E invece, nel giro di pochissimi giorni, eccola riaffiorare sui siti di gossip e di informazione. Non solo per la bellezza sua, ma anche di tutta la sua incredibile famiglia. Ieri infatti vi avevamo parlato del suo figlio Achille, facendovi vedere come era cresciuto e come era diventato oggi il figlio della bella attrice e dell’ex giocatore del Milan Alessandro Billy Costacurta.

Oggi invece torniamo a parlare dell'ex Miss Italia per una serie di scatti assolutamente roventi che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Perché avrà pure compiuto da poco quarantaquattro anni, ma Martina Colombari continua ad essere qualcosa di insuperabile in termini di sensualità, fascio e bellezza. Un fisico statuario, un corpo tirato a lucido, una serie di curve e di pose che farebbero tremare chiunque. E il risultato non cambia che abbia addosso un vestito lungo o solo un bikini.









E per risultare così sexy, Martina Colombari non ha bisogno di mettere in mostra tutta la mercanzia, di sporgersi eccessivamente, di spogliarsi o di restare nuda. Basta una gamba accavallata, una coscia che esce dal vestito senza volgarità, restando elegante, elevata, quassi nobile. Sembra, insomma, la stessa ragazza che nel 1991 aveva trionfato da Miss Italia, incoronata dal compianto Fabrizio Frizzi e davanti al giurato Alberto Tomba, con cui è stata a lungo fidanzata. Proprio prima di conoscere un altro sportivo, quel Costacurta campione del Milan.





E Martina Colombari, in una recente intervista, svela anche qual è il suo segreto per tenere apposto un fisico così: un'attenzione maniacale al cibo, che forse le deriva dal periodo in cui lo zio aveva un ristorante. "Non mangio troppa carne rossa, niente fritti o umidi, tanto pesce cucinato in modo semplice. Nel nostro piatto ci sono sempre proteine, verdure e carboidrati, magari integrali. Quindi hamburger di lenticchie, zuppa di legumi, pesce. Sì, ogni tanto mi concedo un passatello in brodo ma è un'eccezione".





Ma non finisce qui, Martina Colombari si lascia andare anche a qualche scarto alla regola: “Quando mangio da mia nonna a Riccione mi godo le sue tagliatelle al ragù, le lasagne, i tortellini pasticciati… Mangiar sano non significa seguire una dieta, ma il regime alimentare che scegli tu”. Insomma, se avete pranzato troppo o avete in programma di mangiare tanto, non preoccupatevi: lo fa anche lei!

