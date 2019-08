“Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”. A parlare è Rosa Perrotta, mamma del piccolo Dodo (Domenico, ndr) da qualche giorno. La ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata in esclusiva al settimanale Chi – che pubblica anche le prime foto di famiglia ancora nella clinica casertana dove è avvenuto il parto – e svelato che il piccolo l’ha resa “una chioccia”. La neomamma ha anche raccontato la neomamma che adesso, dopo i primi tempi dedicati a tempo pieno a Dodo, vuole organizzare il matrimonio con il compagno Pietro, l’avvocato conosciuto grazie al programma di Maria De Filippi nel 2017.

Il matrimonio era stato infatti rimandato quando ha scoperto di essere in dolce attesa: “Avremmo dovuto sposarci a giugno, ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno”, si è augurata Rosa Perrotta. (Continua dopo la foto)









La gravidanza di Rosa è stata molto social. La ex tronista ha voluto condividere questa fase della sua vita con i follower, che non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto ancora Rosa. Domenico sarà un “social baby” e i suoi fan lo vedranno anche crescere perché “ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione”. (Continua dopo la foto)





Su Instagram non c’è ancora alcuna foto del neonato (manina e piedino esclusi), ma a quanto pare la decisione di mostrare baby Tartaglione su Chi, a cui Rosa e Pietro hanno venduto l’esclusiva, non è piaciuta proprio a tutti i suoi fan. Si è infatti scatenata una polemica social, tra chi accusa la coppia di “fare business”, chi fa notare che “non hanno aspettato nemmeno una settimana” e chi tira in ballo pure Giulia De Lellis: “Menomale che era lei che cercava le copertine”. (Continua dopo le foto)







Rosa e Pietro non hanno replicato a questi fan che non hanno gradito la scelta di mostrare per la prima volta il piccolo sulla copertina del settimanale. Ora sono impegnati a fare i genitori e poi Rosa penserà anche alla carriera: “Ho studiato recitazione, quindi sogno sempre una parte in un film”. Sulla sua forma fisica, invece, dice di aver preso “12 chili, ma partivo sottopeso. So che mi rimetterò a posto presto, anche se dopo un cesareo ci vuole tempo”.

