“Spesso le malattie sono incurabili”. Nadia Toffa, nel silenzio della malattia, spunta una preghiera

Nadia Toffa è sparita dai social da un po’ di tempo e i follower, che sanno che lei è sempre piuttosto attiva sui social, si sono preoccupati. Da qualche mese la conduttrice bresciana de Le Iene condivide davvero poche cose su Instagram e sui fan sta crescendo la preoccupazione. In tanti temono che le condizioni di salute della iena sia peggiorate e l’allarme è generale. È da tempo che Nadia Toffa lotta contro un tumore – tutto è iniziato mentre registrava un servizio per Le Iene – ma, durante la sua battaglia, ha sempre tenuto i fan aggiornati.

Ha raccontato la chemioterapia, si è mostrata senza capelli, non si è mai nascosta e ha sempre lottato sotto gli occhi di tutti. Ora, per, questo suo silenzio, non convince. Forse si è aggravata? Forse la lotta contro il tumore l'ha resa più debole? Non ha più voglia di raccontare a tutti come procede la sua battaglia? È un mistero. E i fan sono in apprensione perché vorrebbero sapere come sta la loro cara giornalista.









In tutto questo periodo di grande sofferenza per la iena, c'è stato anche chi ha avuto il coraggio di criticarla o di augurarle la morte. Haters da quattro soldi che provano gusto a infierire su persone che già soffrono. Negli ultimi giorni, è stato un gesto di una follower della Toffa a catalizzare l'attenzione. Quel gesto dolce, commovente ha fatto sciogliere tutti. Nel dettaglio, la fan in questione ha scritto una lunga preghiera dedicata alla sua beniamina, sotto un post precedente della giornalista.





La donna ha così consigliato alla conduttrice a Nadia Toffa di affidarsi a Dio, pregandolo con tutte le sue forze. La donna si è rivolta poi a Dio: "Fa' che questa malattia ci aiuti a comprendere il senso della vita e concedi alla nostra Nadia il dono della salute perché possiamo insieme lodarti e pregarti sempre". Quelle parole hanno commosso i tanti fan di Nadia Toffa che si sentono impotenti di fronte alla sua malattia e la vorrebbero vedere in forza quanto prima.





“Spesso le malattie sono incurabili o genetiche e si possono solo accettare e, per fare questo, ci vuole una grande forza che poggia su una fede incrollabile – scrive ancora la donna – Chiediamo dunque a Dio di aiutarci a essere forti, per accettare l’irreparabile, mai dimenticando di offrire ogni sofferenza a lui che ha mandato il suo figlio unigenito sulla terra a soffrire in croce”. Mentre i fan pregano per lei, ci auguriamo di avere al più presto sue (belle) notizie.

