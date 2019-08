Lo ha fatto davanti a tutti. Stefano De Martino, il gesto in bagno

Stefano De Martino, momento top per il ballerino di Maria De Filippi. Stefano, dopo un periodo di solitudine e sofferenze sul piano sentimentale, ha ritrovato la serenità accanto alla sua Belen e, a quanto pare, i due avrebbero tutta l’intenzione di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Nelle ultime ore è persino circolato il gossip che Belen Rodriguez sia già incinta. La bella showgirl, in uno degli ultimi scatti di Instagram, ha postato una foto insieme a Stefano e Santiago nella quale indossa una salopette, cioè il capo di abbigliamento più amato dalle future mamme.

Quella scelta ha mandato in tilt i follower che hanno fatto due più due e si sono convinti che Belen sia già incinta. Da parte dei diretti interessati non sono arrivate conferme e smentite. Quel che è certo è che i due, che sono di nuovo innamorati come all'inizio della loro relazione, sono intenzionati ad allargare la famiglia. Anche sul fronte lavorativo per De Martino le cose sembrano andare alla grande.









Ci sono tante novità in arrivo per lui che, ora, sprizza felicità da tutti i pori. Forse, proprio per via dell'euforia del momento, Stefano si è lasciato andare e ha dato il meglio di sé nelle story di Instagram. Cosa ha fatto? Ha preso in giro gli influencer. Quello dell'influencer sembra essere il mestiere più in voga del momento e Stefano De Martino ha colto l'occasione per divertirsi un po'… Chi segue Instagram si sarà reso conto che personaggi più o meno famosi promuovono prodotti di vario tipo (in cambio di soldi).





Proprio questa moda, ha dato l'assist a De Martino per realizzare una gag. Il ballerino è al bagno, davanti allo specchio, cioè nel luogo preferito degli influencer che promuovono dal bagno di casa propria i prodotti che gli vengono spediti. "Sono qui in bagno, dove mi trucco solitamente prima di uscire e voglio svelare a voi, miei cari followers, i miei segreti di bellezza", inizia così De Martino. Ha la faccia seria ma poco dopo inizia a ridere. "Partiamo da una cosa che per me è fondamentale: il dentifricio", dice alzando un tubetto.





Poi spiega che per lui non è fondamentale per lavarsi i denti ma per altro. A quel punto apre il tubetto e ne mette un po' sotto gli occhi mentre spiega: "Faccio questo prima di uscire, per far sì che la mia pelle profumi". Mentre dice queste parole non riesce a trattenere le risate. Segue lo screen con il tubetto in bella vista e sotto il codice sconto. Come avranno preso gli influencer di tutta Italia questa mossa de ballerino?

