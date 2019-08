“Non ci sono parole”. Martina Stella in tanga (e senza reggiseno): lo scatto infiamma

Martina Stella, la foto in costume da bagno infiamma i social. La bella attrice ha scelto Forte dei Marmi per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla figlia Ginevra. Bagni, sole, risate e relax e, ovviamente, anche bei bagni di sole. Ed è proprio mentre prende il sole che Martina Stella è stata immortalata nello scatto che ha mandato in tilt la rete. Martina è sdraiata a pancia in sotto, è senza il pezzo sopra del bikini e ha un tanga microscopico che mette bene in vista il suo lato b da urlo.

La story di Instagram è stata molto gradita dai follower dell’attrice che l’hanno riempita di complimenti. “Una vera sirena a Forte dei Marmi, sei stupenda”, “Sei sempre al top”, le scrivono i fan. E poi: “Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza”. Insomma, lo scatto ha fatto centro, non c’è dubbio. Un fisico perfetto, un sorriso smagliate, una bellezza acqua e sapone: Martina Stella piace ai suoi ammiratori per queste ragioni. Continua a leggere dopo la foto









Martina Stella deve buona parte del suo successo al film “L’ultimo bacio”. Allora era una ragazzina e muoveva i primi passi nel mondo del cinema. Per anni, però, le è rimasta addosso l’etichetta di Lolita che, pian piano è riuscita a togliersi di dosso. Martina ha sempre amato recitare e ha sempre sognato di fare l’attrice: “Non avevo neanche 16 anni – aveva detto a Vieni da me parlando de L’ultimo bacio – Ti capita questa possibilità all’improvviso. Partecipo a questo provino, il primo, e mi hanno scelta subito”. Continua a leggere dopo la foto





E ha aggiunto: “Io avevo un accento molto marcato e non avendo trovato un’attrice che potesse interpretare mia madre, l’hanno chiesto proprio a mia mamma”. Oltre che brava attrice, Martina è anche una ballerina. Ha infatti partecipato a Ballando con le stelle, esperienza che ha definito “meravigliosa”. Martina, già mamma di Ginevra, e felicemente sposata con Andrea Manfredonia, sogna di allargare la famiglia. Chissà quando arriverà il lieto annuncio… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 📷💋 Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella) in data: 25 Ott 2018 alle ore 5:01 PDT

Ma è vero che ha avuto un flirt con il principe Harry prima che lui conoscesse Meghan Markle? Il gossip era impazzito qualche anno fa. Sempre nella stessa intervista con Caterina Balivo, Martina Stella ha smentito tutto e ha spiegato che non ha mai capito come mai fosse circolata quella voce. “Forse perché quel periodo vivevo a Londra” ha ipotizzato. Insomma, nulla di vero. Anzi, qualcosa sì: la bellezza indescrivibile di Martina.

