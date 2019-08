Emma Marrone è impegnatissima (e attivissima su Instagram) in questo periodo. Le vacanze estive – ampiamente documentate sui social ma anche sulle riviste patinate -sembrano essere finite per la cantante salentina lanciata anni fa da Amici, che ora è pronta a buttarsi, parole sue, in una “nuova avventura”. No, non parliamo del nuovo film di Gabriele Muccino che uscirà in tutte le sale cinematografiche il 13 febbraio 2020. Per Gabriele Muccino, che l’ha diretta in quest’occasione, Emma “ha fatto un lavoro straordinario”.

"Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. L'affetto non è mai scontato – ha scritto a poche ore dall'inizio delle riprese – E non c'è alcuna pausa dalla musica, anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto". Proprio per questo una pausa spiaggia è più che meritata".









Insomma, non c'è solo la musica nella vita di Emma Marrone anche se, oltre all'esordio nella recitazione, la Marrone sta lavorando a nuovi progetti che per ora restano però top secret. Top secret fino a un certo punto, perché ora, stando a quanto si capisce dal suo ultimo post pubblicato Instagram, sembra che Emma stia già al lavoro.





Lo rivela la stessa Emma nell'ultimo filmato postato sul suo profilo Instagram che per la cronaca ha collezionato già quasi 300mila visualizzazioni e più di mille commenti. Non è che sveli proprio tutto, ma da come si può chiaramente vedere, la cantante è tornata in sala d'incisione. Cosa starà, quindi, per incidere? Un nuovo singolo o un nuovo album?







“Eccomi qui. Pronta per iniziare questa nuova avventura – scrive Emma nella didascalia – Quello che farò ad iniziare da oggi resterà per sempre e questa responsabilità emotiva mi fa sorridere. Mi fa sentire viva. Grazie vita. Grazie Musica. Vi bacio forte”. Per avere notizie più certe bisognerà aspettare, ma non stentiamo a credere che sarà l’ennesimo successo.

