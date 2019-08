Giulia Cavaglia è appena uscita da una storia breve ma burrascosa con Manuel Galiano, il corteggiatore che aveva scelto a Uomini e Donne. Una rottura avvenuta a sorpresa, molti credevano che la loro storia sarebbe durata e la stessa Raffaella Mennoia della redazione ha mostrato parecchie perplessità quando Giulia ha dato la sua versione dei fatti davanti alle telecamere di Witty. Per farla breve, i due si sono accusati reciprocamente.

Lei ha parlato addirittura di un presunto tradimento alla base del crack, che però lui ha subito smentito. A partire da quel momento, da quando cioè è ufficialmente finita la relazione con Manuel, Giulia è entrata subito nel vortice del gossip. Alla ex tronista di Uomini e Donne sono stati attribuiti tantissimi flirt. Come quello con Pietro Zamas, giocatore delle serie di calcio giovanili. Ma ora è stata ‘pizzicata’ con un altro, ovviamente sempre noto. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore alcune Storie di Instagram mostrano Giulia Cavaglia in compagnia di Francesco Sole, il “poeta del web”. Il gossip, figurarsi, è partito all’istante. È con lui che ora sta la bella Giulia? Le immagini che hanno subito fatto scattare i fan sono apparse tra le Storie di lui e mostrano i due in auto insieme a Mykonos, sorridenti e complici. (Continua dopo la foto)





Dunque sono in vacanza insieme e non si nascondono, dal momento che i video sono stati pubblicati sui social. Questi indizi, come detto, hanno generato una lunga serie di pettegolezzi, anche se Giulia e Francesco non sono soli a Mykonos ma in compagnia di altri amici. “C’è un flirt tra di loro?”, si sono subito chiesti i fan. A rispondere è stata proprio la diretta interessata che, pochissime ore fa, ha commentato la domanda di una sua fan su Instagram. (Continua dopo le foto)







“Ma tu e Francesco Sole insieme? Che ci dici?”, ha chiesto una follower direttamente a Giulia Cavaglia. E lei: “Allora, fanciulle, è solo un amico! Solo un amico! Ci troviamo bene, mi fa scassare, è molto simpatico ma è solo un amico!”. Questo il chiarimento che la Cavaglia ha voluto fare prima che il gossip prendesse (ancora di più) il volo. Ma come spesso accade sicuramente la sua risposta non ha convinto proprio tutti…

Paola Caruso fa sciogliere i fan: il figlio Michelino immortalato ‘così’. Un momento dolcissimo