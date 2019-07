“Sorprendi sempre!”. Vestito troppo corto e il seno ‘balla’, Elodie manda in delirio i fan

Per molti è la Rihanna italiana, per altri, invece, dopo le ultime foto pubblicate su Instagram, Elodie Di Patrizi diventa “Bona girl”. Sapete perché? Perché lo scatto della cantante la vede in un abito che ricorda i film da 007 della fortunata serie con tanto di descrizione “Bond girl”. Subito però l’ironia è diventata totale e in molti si sono sbizzarriti a commentare una foto dove, per la gioia di molti, c’è un piccolo incidente sexy.

Il seno della cantante, infatti, rischia di scappare via da quel vestito troppo stretto e troppo aderente. “Sai fare anche la marinaia?! Ma tu mi sorprendi sempre più”, “Marracash apprezza”, “Dammi un altro margarita…mamma mia come sei f**a!!!!”, le scrive un utente facendo il verso alla sua hit dell’estate. E intanto però, a vigilare tra i post, arriva proprio il suo fidanzato, il rapper milanese che le commenta con tanti cuoricini. Continua a leggere dopo la foto.









Romana, classe 1990, Elodie Di Patrizi è protagonista di un’estate di grandi successi: “Pensare male”, cantata insieme ai The Kolors, e proprio “Margarita”, insieme alla sua nuova fiamma Marracash. E negli ultimi giorni la cantante era stata vista, sempre su Instagram, niente di meno che con Diletta Leotta: “Ma quale pigiama party… Siamo passate a cena. Poi Diletta si diverte a scrivere… È una simpaticona. Abbiamo mangiato insieme in terrazza, sushi, chiacchiere, abbiamo ballato un po’ e ascoltato la musica. Siamo un bel gruppo di ragazze che si vogliono bene e si confidano”. Continua a leggere dopo la foto.





Il segreto della forma fisica di Elodie Di Patrizi, forse le sedute di palestra che svolge insieme ad un altro cantante, Mahmood: “Alessandro è molto sportivo, ma anche io non mollo. Ultimamente però non si vuole più allenare con me perché vuole fare i pesi, mentre io faccio CrossFit funzionale”. Perché la bellezza va allenata, va tenuta in costante tensione e per mettere su gambe simili e mantenere un seno così bisogna fare grandi sacrifici. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Bond girl 🔫 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 30 Lug 2019 alle ore 12:38 PDT

Visualizza questo post su Instagram La isla bonita 🏖 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 29 Mag 2019 alle ore 5:10 PDT

Per la gioia di tutti noi osservatori, che ci spizziamo il profilo Instagram di Elodie e ogni volta restiamo incantati. Anche quando si verificano incidenti hot del genere. Deve averci visto lungo il buon Marracash, spaparazzato durante un incontro di boxe mentre si baciava la sua bella. È solo il primo di una lunga serie di scatti così.

