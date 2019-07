Che meraviglia Cristina Parodi! 55 anni e un fisico che fa invidia a tantissime 20enni. Ma non solo bella e in formissima, anche snodata come una ragazzina! La conduttrice, infatti, è molto amante dello yoga e non c’è posto migliore per praticarlo se non sulla sabbia. Soprattutto le cosiddette “inversion”, le posizioni con le gambe in alto sulla testa o sulle mani.

Qui Cristina esegue un’ottima verticale sulle mani che le dà anche modo di esibire un bikini eccezionale, a 55 anni. “Mi piace soprattutto d’estate condividere esperienze e momenti con i miei figli. Lo yoga è una delle nostre passioni. Grazie @caterinacortellini della tua bravura ad insegnare”, scrive su Instagram, dove non postava foto da parecchi giorni. Cristina Parodi sta provando a dimenticare la brutta batosta presa dai nuovi palinsesti Rai. (Continua dopo la foto)









E lo fa tuffandosi in una vacanza bellissima a Formentera, per ricaricare le batterie, per rilassarsi un po’, per godersi soprattutto del meritato riposo. Ma se sei un volto dello spettacolo non puoi veramente stare tranquillo un attimo ed ecco che le telecamere di Novella 2000 l’hanno spaparazzata proprio in un bikini strettissimo che ne mette in risalto tutto. La conduttrice e giornalista de La prima volta, programma in onda su Rai Uno, è stata pizzicata in compagnia del marito Giorgio Gori, che ha sposato ormai nel lontano 1995. (Continua dopo la foto)





Ma quello che davvero fa impazzire è quel suo microbikini bianco: un corpo da favola, cosce sode e magre, spalle definite, braccia allenate. Il seno è, come ogni estate, uno dei punti di forza della sua bellezza. La Parodi, che è sostanzialmente del mestiere avendo condotto tante trasmissioni nelle quali a volte si sfociava pure nel gossip, sa bene che certe cose è meglio viverle senza condizionamenti. (Continua dopo la foto)







Lei ora è in vacanza al mare, ma dal suo profilo personale Instagram è possibile vedere alcuni scatti di un viaggio in Perù condotto nelle scorse settimane, e fatte per realizzare un documentario per il Cesvi. I commenti sulla sua bellezza sono giunti numerosi. Complimenti allora, Cristina, continua così!

Ti potrebbe anche interessare: Grandinata record in Lombardia (il 31 luglio): paese imbiancato e strade bloccate

fbq(‘track’, ‘Gossip’);