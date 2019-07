“Ma hai 20 anni?”. Sorpresa Paola Perego (a 53): lato b perfetto e seno esplosivo

Paola Perego sarà pure occupata con le riprese della trasmissione “Non disturbare” in onda su Rai Uno, ma non si lascia scappare la possibilità di farsi un bel tuffo nel mare, di staccare la spina, di prendere un po’ di sole. E così tra un’intervista e l’altra, tra un’indagine nel passato di qualche vip eccola che chiede asilo politico nella bellissima Formentera. Da dove regala ai fan scatti altrettanto belli, carichi di fascino e sensualità.

L’ultima foto di cui vi avevamo parlato era quella in cui, spalle all’obiettivo, Paola Perego cammina verso il mare con fare sinuoso ed elegante. Uno scatto in cui si mettevano in risalto tutte le sue curve e un lato b da fare invidia a qualsiasi donna. Ora però la conduttrice delizia i fan con degli scatti dove gli basta indossare un abito stretto o una camicia scollata per poter alzare i della temperatura. Non ci credete? Giudicate voi stessi. Continua a leggere dopo la foto.









I numeri stessi del profilo social di Paola Perego parlano chiaro: la foto di cui vi parliamo ha superato i 4 mila mi piace ed è destinata a salire ancora di più. merito di un fisico che anche a cinquantatré anni è veramente invidiabile. “My golden hour” aveva scritto la conduttrice come didascalia allo scatto, la mia ora d’oro. Venendo completamente invasa da commenti di ogni tipo: “Vabbè dadi ma hai venti anni” le scrive una fan. “Bellissimo il paesaggio e bellissima te, Paola”, le commenta invece un follower. Relax e riposo, insomma, per un periodo che non deve essere così facile. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram My Happy Place ☀️ #Formentera Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 15 Lug 2019 alle ore 4:05 PDT





Visualizza questo post su Instagram NON DISTURBARE ❤️ avete visto la puntata di ieri? Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 24 Lug 2019 alle ore 4:21 PDT

Infatti Paola Perego ha parlato delle difficoltà della sua vita personale, in particolare della malattia del padre: “Mi sto sentendo impotente adesso perché mio padre, che ha novant’anni, è molto ammalato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”. Continua a leggere dopo la foto.

Era da tanto tempo che Paola Perego non si apriva e non parlava dei suoi drammi personali. Nonostante tutto, però, riesce ancora ad essere in splendida forma e a conciliare la vita privata con gli impegni professionali. Non precludendosi la possibilità di un bel giorno di mare.

