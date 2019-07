Lotta contro un tumore al seno e con coraggio racconta la sua battaglia sui social, dove aggiorna quotidianamente i suoi follower, e in un documentario che sta girando, ‘B33’, un vero e proprio viaggio nella malattia e nella cura. E ora Sabrina Paravicini, l’attrice 48enne nota al grande pubblico per essere stata l’indimenticabile infermiera Jessica Bozzi nella nota fiction di Raiuno Un medico in famiglia, pubblica su Instagram la foto senza turbante.

“Occhiali, rossetto e i miei quattro peletti in testa – scrive nella didascalia – Volevo vedere l’effetto che faceva. Una coppia in macchina si accosta, lui guida, lei di lato, abbassa gli occhi mentre mi guarda. Le sorrido, ma lei non rialza lo sguardo e non mi vede. Il benzinaio non si è praticamente accorto di niente ‘Carta o bancomat?’. ‘Bancomat’ gli sorrido, mi sorride, sano, senza domande o pensieri”. (Continua dopo la foto)









“Entro in un negozio, compro una cosa e vado alla cassa – si legge ancora nel post da oltre 12mila like – Allungo la mano per prendere il resto. La commessa mette gli spiccioli sul banco e io rimango con la mano aperta. Forse ha problemi a toccare la gente, spero non abbia avuto problemi a toccare me. Non voglio pensar male: è un giorno si è me lo voglio godere. Però mi viene in mente una compagna di chemio che la scorsa settimana ci ha raccontato che voleva entrare in una piscina e all’entrata le hanno fatto capire che non era gradita”. (Continua dopo la foto)





“Le hanno pure detto ‘e poi costa 15 euro…’ e lei meravigliosa ha risposto: ‘non avrò i capelli ma i soldi per entrare in piscina li ho e comunque non mi va più di entrare’. È stata fin troppo elegante”, conclude. La Paravicini ha scoperto di avere un tumore al seno circa 7 mesi fa da una cisti che teneva sotto controllo da anni: “Quando ho avuto la diagnosi, il tumore aveva solo 6 mesi, era grande due centimetri e mezzo e aveva già creato un’area infiammatoria di 6 centimetri. Era veloce e aggressivo. Non ancora operabile. Nel giro di due settimane ho iniziato la chemioterapia”.(Continua dopo foto e post)







L’attrice aveva messo da parte la sua carriera per star vicino al figlio Nino, 13 anni, che ha la sindrome di Asperger. A lui ha dedicato uno degli ultimi post: un collage con alcuni momenti trascorsi insieme, affiancato da un botta e risposta tra i due. Nino sente la sua mancanza e la potrà rivedere solo dopo la terapia in ospedale: “Posso dirti una cosa mamma? Grazie per il tuo sostegno”.

