“Un’altra così ed è infarto”. Emily Ratajkowski, un altro dono per i fan: lato b da urlo

Poche cose sono certe nella vita. Tra queste c’è il fatto che Emily Ratajkowski sia una delle donne più belle al mondo. Se il nome non vi dice niente vi possiamo rinfrescare le idee con “Emrata” oppure vi basterà guardare le foto qui in basso. Attenzione però, sono assolutamente da infarto e, complice anche queste alte temperature, perdere i sensi davanti a questa visione non è poi così raro. Non ci credete? Mettetevi alla prova.

La supermodella mostra infatti una forma fisica clamorosa. Un lato b stellare, dietro cui anche il suo cane sembra stare incantato, ma anche un décolleté strepitoso. Bellissima, sensuale, bollente, Emrata è veramente uno schianto e ogni suo post manda in filt tutti i suoi fan. Che sono milioni e milioni su Instagram e non si perdono per nessuna ragione al mondo un suo scatto. Ma qual è il suo segreto?









Difficile dirlo. Emily Ratajkowski è nata a Londra nel 1991 ma è cresciuta in California. Il padre, John David, è un pittore di origini polacche e irlandesi, mentre la madre Kathleen è una professoressa e scrittrice nata negli USA. Una vita in viaggio, la sua, sempre in giro tra vecchio e nuovo continente, con il primo contratto da modella firmato per la Ford Models a soli quattordici anni! Nel frattempo ha continuato a studiare a San Diego e si è diplomata in Belle Arti, per poi intraprendere la vita da modella a tempo pieno. Facendo perdere la testa a mezzo mondo.





Per tre anni è stata impegnata sentimentalmente con il produttore Jeff Magid, mentre nel 2018 si è sposata con Sebastian Bear McClard, di mestiere attore. E infatti c'è anche il cinema nel curriculum di Emily con ben sette pellicole all'attivo: dall'Amore Bugiardo a Entourage, da We Are Your Friends a Welcome Home. Perché anche i registi sono rimasti incantanti dalla sua bellezza e dalle sue curve spaziali, a cui risulta veramente difficile essere indifferente.





Visualizza questo post su Instagram #hotgirlsummer provided by @drinkbabe x @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 28 Lug 2019 alle ore 10:53 PDT

E ora che Emily Ratajkowski se ne sta in spiaggia nel Curacao, precisamente a Kokomo, ecco che arrivano sui nostri smartphone degli scatti strabilianti, dove sensualità e bellezza si fondono in un vortice di sensazioni. “Foto troppo osé? Su Instagram sono a mio agio” ha detto la modella. E sembrerebbe proprio così.

