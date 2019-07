“Sei la più bella”. Adriana Volpe in versione sexy: il vestito mostra tutto

“Sei una delle donne più belle della nostra televisione”. Così una signora commenta, su Instagram, l’ultima foto di Adriana Volpe. La splendida conduttrice è infatti uno dei volti (e dopo le foto che vi faremo vedere, anche dei fisici) più amati del mondo dello spettacolo. Cordiale, intelligente, amorevole, affascinante e bellissima, la showgirl, se si può usare questo termine per lei, si mostra più in forma che mai dopo le polemiche estive.

È stata infatti protagonista di un addio abbastanza al veleno con la Rai, dove praticamente lavorava da tantissimi anni. Ma l’ex modella classe 1973 è una donna forte e dimostra di aver superato alla perfezione questa brutta “tranvata” professionale. E lo fa postando delle bellissime foto su Instagram, dove la sua sensualità ne esce moltiplicata: il vestito che indossa ne mette in risalto un décolleté prosperoso e delle gambe vertiginose. Continua a leggere dopo la foto.









Su Instagram sono oltre 140 mila i followers di Adriana Volpe, incantati dalla sua bellezza e anche dalla sua forza. La conduttrice è infatti tornata sul motivo della sua esclusione dai palinsesti, facendo un’analisi con cui difficilmente non si può essere d’accordo: “Leggo quanto si scrive, anche a seguito di un mio post, e mi faccio ancora domande. Sono felice che programmi come il Collegio e The Voice of Italy, format ereditati dalle precedenti direzioni, abbiamo portato una crescita sul target dei giovani Purtroppo poi ci sono stati progetti propri che hanno conseguito risultati deludenti”. Continua a leggere dopo la foto.





E Adriana Volpe li sbatte in prima pagina, facendo i nomi: “Il concerto di Guè Pequeno 1,5 %, Realiti al 2,5%, Ziggy al 2,7%…. Ma confido ancora che la Rete possa rialzarsi. Rimangono però ancora senza risposta alcune domande per esempio: è vero che Enrico Lucci, per la conduzione di “Realiti”, percepisca un compenso di 500.000 euro? Non si voleva il ridimensionamento degli stipendi e l’eliminazione degli sprechi di denaro pubblico? ancora: perchè chiudere un programma interno che, quanto ad ascolti, ha sempre conseguito lo share più alto del daytime e il doppio della media della rete?. Continua a leggere dopo la foto.





E un po’ dispiace non vedere più la bellezza clamorosa di Adriana Volpe sui nostri schermi. Ecco allora che ci consoliamo con il suo profilo Instagram, dove la carica sensuale è a mille. Grazie al fascino da donna matura e a un fisico da invidia. Anche per chi ha vent’anni.

