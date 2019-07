“Ma sei pazza?”. Ludovica Valli, il cambio di look scatena i fan. “Non lo avevo mai fatto…”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha deciso di strafare, di cambiare tutto, di dare una svolta alla sua immagine. La bellissima influencer ci aveva stupito, negli ultimi giorni, con scatti roventi, sensuali e accattivanti, di cui vi avevamo parlato e dei quali avevamo tessuto gli elogi. Stavolta però lo scatto ha creato polemica, suscitando tantissime critiche da parte dei fan che si sono subito divisi sulla questione in ballo.

La sorella di Beatrice, infatti, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra un incredibile cambiamento nel suo look. Ma è una svolta drastica, totale, a cui nessuno era preparato. E anche se Ludovica Valli è abituata a condividere sui social pezzi della sua vita quotidiana, stavolta il nuovo taglio proprio non è andato giù ai suoi followers. Che forse hanno scherzato troppo con il fuoco visti gli ultimi precedenti. Continua a leggere dopo la foto.









Qualche tempo fa Ludovica Valli era stata attaccata duramente sui social. E aveva altrettanto duramente risposto. Dopo aver pubblicato una foto in cui si vedeva la malformazione che aveva alla nascita, gli utenti si erano scatenati: “Hai usato male Photoshop” le avevano detto. La risposta dell’influencer non si è fatta aspettare. “Sai qual è il punto cara? Che sono proprio le persone come te che reputo veramente facciano ‘schifo’. Ho la spalla ‘in giù’ proprio come hai scritto tu … Non per un ‘Photoshop’ venuto male, IGNORANTE. IGNORANTE. Ho una ‘spalla’ giù per una malformazione del mio corpo, che ho dalla nascita”. Continua a leggere dopo la foto.





“Siete persone veramente prive di qualsiasi cosa, SIETE SCHIFOSE – aveva scritto Ludovica Valli – Voi che puntate il dito, voi che vi permettete di criticare appena c’è anche solo un capello fuori posto o un ‘pelo’ in più… Senza sapere, minimamente, nulla di quella persona. Sono anni che faccio questo lavoro, sono anni che condivido ogni giorno parte della mia vita con voi … Ma oltre a sapere quello che faccio durante la giornata, oltre a sapere i membri della mia famiglia, oltre a sapere alcune delle mie amicizie…Ma voi come vi permettete di giudicare ciò che non conoscete e sapete?”. Continua a leggere dopo la foto.





“Vi rivelo un segreto: è la prima volta che mi taglio i capelli così!”. E ora il nuovo look con frangetta che vi mostriamo qui sopra creerà le solite scene, le solite divisione, le solite polemiche? Non lo sappiamo. Di certo conosciamo solo una cosa: Ludovica Valli è uno schianto comunque!

“Che donna!”. Sabrina Salerno a 51 anni è uno schianto: bikini esplosivo e décolleté hot