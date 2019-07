Non è la prima volta che capita e probabilmente non sarà l’ultima. Chiara Ferragni l’ha rifatto. Ed immancabilmente tutti parlano di lei, adesso. Ma si sa, i sui contenuti, nel bene e nel male, danno sempre vita a parecchio sgomento sui social. In questo periodo la famiglia Ferragnez è in vacanza per circa un mese, prima che ognuno torni ai rispettivi impegni di lavoro. Per questo motivo, la cremonese sta condividendo i momenti del loro viaggio, tra cui anche foto piccanti della diretta interessata.

Ebbene sì, proprio poche ore fa la consorte di Fedez ha pubblicato una serie di foto in compagnia del piccolo Leone e di suo marito. I molti utenti che la seguono ogni giorno si sono però accorti di un dettaglio che riguarda il suo décolleté. Con un fisico longilineo e snello, sempre più brand decidono di affidare a Chiara Ferragni l’incarico di testimonial dei propri prodotti. (Continua dopo la foto)









Siano essi cosmetici o indumenti, il corpo della bella imprenditrice è dunque sovente in bella mostra sui social. Nelle ultime immagini, tuttavia, Chiara si è mostrata in una posa alquanto osé, visto che non indossava il reggiseno sotto l’abito immortalato su Instagram. Inutile dire che si è generato ufficialmente lo sgomento tra i fan dell’esperta di tendenze, anche perché si trovava in compagnia del figlio Leone. Solo qualche ora prima ha fatto scalpore il tentativo di twerking non proprio all’altezza di Elettra Lamborghini. (Continua dopo la foto)









La nota influencer si è cimentata nel twerking e il suo tentativo è stato immortalato da un video poi condiviso sulle sue stories di Instagram e anche su quelle di Fedez. Inutile dirlo, la clip è diventata subito virale: i follower hanno preso in giro Chiara Ferragni perché non sa twerkare. Secondo molti, la fashion blogger non ha alcun senso del ritmo e dunque il ballo non è proprio il suo forte. (Continua dopo la foto)



A nulla sono serviti gli insegnamenti dello youtuber bolognese Luis Sal che in questi giorni si trova in vacanza con Chiara, Fedez e il piccolo Leone a Noto, in Sicilia: è stato proprio lui a proporsi come insegnante di ballo dell’influencer ma a quanto pare non ha ottenuto i risultati sperati. Ma lei probabilmente se n’è resa conto e, infatti, nel video ride di sé stessa con molta autoironia.

