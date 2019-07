“Che donna!”. Sabrina Salerno a 51 anni è uno schianto: bikini esplosivo e décolleté hot

“Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno ormai qualche anno fa. E verrebbe da dire che ha ragione, viste le ultime foto che ha pubblicato la strepitosa cantante che negli anni Ottanta ha fatto strage di cuori. Guardando i numeri dei mi piace, però, sembrerebbe non aver mai smesso di far innamorare gli italiani. Così dopo i successi come Sexy Girl e Boys, Sabrina si è re-inventata star del web.

Classe 1969, ha superato i 51 anni, ma il suo fisico è più bollente che mai: “Sono orgoglioso di vedere una donna come te, da tanti anni nello spettacolo e ancora sulla cresta dell’onda proponendo un fisico mozzafiato! Complimenti sei super!”. E questo è solo uno dei tanti commenti che assediano le sue foto. L’ultima delle quali mette in risalto un davanzale che sembra veramente esplodere e delle curve mozzafiato. Continua a leggere dopo la foto.









Originaria di Genoa, Sabrina Salerno già a quindici anni aveva capito che la sua bellezza era qualcosa di fuori dal comune. È a questa età che vinceva il titolo di Miss Lido, per approdare poi a Miss Liguria. Il successo, però, lo deve soprattutto a Claudio Cecchetto, che le produce il primo singolo musicale, “Sexy Girl”. Nel giro di pochi giorni entra nella hit parade italiana e scala le classifiche. Tra Sanremo, televisione, radio, c’è una generazione intera cresciuta al ritmo delle sue canzoni. Non solo musica, ma anche cinema e una comparsa nel videoclip di “Sei un mito”, storico pezzo degli 883. Continua a leggere dopo la foto.





Ma non è stato tutto rose e fiori per Sabrina Salerno: “Ho trovato persone molto brutte nel mondo dello spettacolo. Ero giovane, c’era questa persona che diceva: ‘Farò di te una star’, ma cercava il mio lato debole, creandomi intorno terra bruciata. Dopodiché mi ero follemente innamorata di un cantante inglese e lo hanno chiamato, e lo hanno minacciato. Mi teneva sotto controllo, facevo una fatica fisica enorme. Ci ho messo 10 anni per difendermi da questa persona. Ora moralmente ho vinto”. Continua a leggere dopo la foto.





Nel corso di una recente intervista Sabrina Salerno ha anche parlato della sua difficile infanzia: “Non sono cresciuta con i miei. Sono stata da mia zia fino a cinque anni poi sono stata a Sanremo dai miei nonni per quindici anni. A 17, poi sono andata a vivere da sola”. Tra gioie e dolori, ecco come questa straordinaria donna ha costruito il suo successo. Dimostrando carattere e forza da vendere.

