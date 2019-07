Karina Cascella, incidente sexy: l’abito è troppo corto e si vede tutto

Karina Cascella ha deciso di rivoluzionare il concetto stesso del buongiorno. Basta con questi messaggini romantici su WhatsApp, basta con gli squilletti anni 90 e basta anche con quei tristissimi “Buongiornissimo kaffè?!” che inondano facebook. L’ospite fissa dei programmi di Barbara D’Urso, opinionista e influencer di successo, ha deciso di mandare un buongiorno rovente a tutti i suoi followers, che forse pensavano ancora di sognare.

Ha usato una storia che è arrivata nel cellulare di oltre un milione di utenti e di cui noi, qua sotto, vi postiamo uno screenshot. Come potete vedere, definirla rovente e sensuale forse è limitativo. Un abito strettissimo, aderente a tal punto da metterne in luce tutte le curve e la sinuosità. Ma ecco che l’incidente hot è vicinissimo perché il vestito si alza leggermente e qualsiasi movimento di Karina è un colpo al cuore e allo stomaco. Continua a leggere dopo la foto.









Nata ad Aversa, nel 1980, è una casertana doc. Ha due sorelle, di nome Sunny e Daniela, con le quali ha condiviso un’infanzia difficilissima: il padre soffriva di problemi di alcolismo, la mamma invece è morta prematuramente, quando Karina Cascella aveva solo diciotto anni. Dopo il diploma come ragioniera è entrata nel mondo dello spettacolo prima come promoter poi come protagonista di Uomini e Donne. È qui che ha conosciuto Salvatore Angelucci, ex tronista conosciuto proprio in questo programma ma con cui la storia è finita. Continua a leggere dopo la foto.





Adesso, al fianco di Karina Cascella c’è Max Colombo, che del suo ex è uno dei miglior amici. “Ti amo immensamente” scrive lei su Instagram, confermando che le nozze sono alle porte ma senza rivelare quando: “No cara, la data la dirò un mese prima”, ha risposto a chi voleva sapere qualcosa in più. “Il mio uomo non aveva mai regalato a nessuna altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. Perché poi nella vita comunque uno ha il suo passato però quando certe cose lei fai una volta sola e unica, hanno un altro valore. Questo per me ha tanto valore”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram La mia metà😍❤️ #avròseminatoigiustisemi 🥰 Un post condiviso da Karina Cascella (@karinacascella) in data: 29 Lug 2019 alle ore 6:02 PDT

Tornando alla sua carriera, Karina Cascella ha partecipato a Vero Amore, al reality show La Talpa e ha anche pubblicato il un singolo musicale: “Ho bisogno d’amore”. Ora la vediamo opinionista fissa di Pomeriggio Cinque, dove stupisce tutti per la sua bellezza e per il suo carattere peperino. E lo avevamo capito anche dalle stories che posta!

