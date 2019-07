Vanessa Incontrada è in splendida forma. E tutti gli hater muti. La bella attrice, conduttrice e showgirl di origini spagnole si prende la sua rivincita contro i soliti leoni da tastiera, quelli che non facevano altro che punzecchiarla non appena ne avevano l’occasione. Anche nel corso della diretta dei Seat Music Awards 2019, in onda su Rai1 i primi di giugno, la 40enne è stata presa di mira da molti utenti che sul web hanno criticato ferocemente le sue rotondità.

“Altro che Vanessa Incontrada, ormai sei Vanessa Ingrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”. Si chiama ‘body shaming’ e riguarda purtroppo tante altre vip. L’aspetto di Vanessa, è vero, è cambiato nel tempo ma una cosa è certa: se negli ultimi anni ha preso qualche chilo (ed è sempre rimasta bellissima) ultimamente il suo fisico si è sgonfiato. Lo dimostrano le ultime foto social della Incontrada, che è amatissima anche su Instagram. (Continua dopo la foto)









Conta oltre un milione e mezzo di follower che la riempiono di cuoricini sotto a ogni post. Tra gli ultimi, a proposito di fisico, ecco Vanessa dimagrita e super sexy. Ci riferiamo al selfie dall’alto, pubblicato poco tempo fa, in cui Vanessa indossa un micro gonnellino giallo che le scopre le cosce e una maglia nera molto scollata che, inevitabilmente, lascia intravedere il seno. (Continua dopo la foto)





Bellissima. E infatti è stata investita da un’ondata di like e di commenti positivi. Ma fisico a parte, che dire del suo viso? Adesso l’attrice, che come tutte è solita mostrarsi in tv con trucco e parrucco, ha stupito tutti i suoi fan mostrandosi in versione acqua e sapone, al naturale. In pieno look casalingo, con magliettina casual, capelli raccolti e, soprattutto, senza un filo di make up. E beh, a 40 anni compiuti, Vanessa ha una pelle che fa invidia. (Continua dopo foto e post)







E sotto alla foto in cui la Incontrada annuncia il rientro a casa, a Follonica,ecco un diluvio di complimenti: “Sembri un’adolescente, più in ciò che esprimi che nei tratti, che restano incantevoli…”, si legge. E ancora: “Sei veramente una bella donna….mi piaci, così vera e naturale”; “Vorrei averti come amica, sei fantastica”; “Vane, peccato che al mondo come te ci sei solo tu”; “Ecco una vera bellezza”.

