Justine Mattera (a 48 anni) stupisce tutti con poco indosso: il fisico esplode

A guardare Justine Mattera sembra veramente che il tempo si sia fermato. Un corpo tonico e bollente come ai tempi d’oro, le curve generose, una forma fisica assolutamente da invidiare. La bella showgirl continua a stendere tutti e nonostante l’età si faccia avanti, l’ex moglie del conduttore Paolo Limiti non la smette di far girare la testa ai suoi follower su Instagram. E dopo l’ultima foto con un lato b esplosivo, di cui vi avevamo parlato, decide di replicare.

Stavolta, però, cambiando l’obiettivo e spostandolo su un décolleté che definire esplosivo, forse, sarebbe riduttivo. E sembra veramente una ventenne questa Justine, che in un’intervista recente su Playboy ha ammesso: “Mi sento molto meglio di quando avevo 20 anni, mi ritengo più affascinante e il mio corpo è stato modellato da tutti gli sport che faccio. Io non pensavo certo di dare la paga alle ventenni andando su Playboy ma bensì di dimostrare che una donna a 46 può essere ancora bella, in forma e super attraente”. Continua a leggere dopo la foto.









L’ultima foto è infatti qualcosa di clamoroso. Justine Mattera è a bordo piscina, addosso ha un bikini con fantasia naturale, dove sul bianco del tessuto si innestano i colori di foglie stravaganti. Posa sensuale, sguardo quasi triste, ma soprattutto un davanzale strepitoso. “Sei troppo bella” le scrive un utente. E nella didascalia la Mattera rivela parte del suo segreto: “Perché il triathlon? Perché è completo: Sono 3 sport complementari: Nuoto, Bici, Corsa. Il fisico che ho oggi a 48 anni è la prova. Tri It!”. Ma basta questo per sfoggiare il suo fisico? Continua a leggere dopo la foto.





“La passione è nata l’anno scorso – ha raccontato Justine Mattera – quando mi hanno proposto di partecipare ad una gara. Io già avevo avuto esperienze di mezze maratone e da piccola nuotavo, quindi aggiungendo la bici ho iniziato a gareggiare nel triathlon. Ne ho fatto uno ad esempio facendo pochissimo allenamento prima e durante la gara mi è successo di tutto, poiché è una disciplina dura e il tuo corpo ha bisogno di essere ben allenato e preparato per affrontarlo!”. Continua a leggere dopo la foto.





“Sempre al top, complimenti” scrivono i fan sotto la foto di Justine Mattera. “Strepitosa, fantastica, sempre bellissima”, “Sempre al top, complimenti!”, “Da togliere il fiato!”. Noi non possiamo che essere d’accordo. E nel dubbio iniziamo tutti a fare triathlon!

Alessandra Amoroso in crisi col fidanzato? Il gossip impazza