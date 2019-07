Federico Fashion Style “colpisce ancora”. Tra le tante vip che nelle ultime settimane hanno deciso di dare una rinfrescata al proprio look e passare così dall’hair stylist del momento, ovvero Federico Lauri, anche la bella Paola Turci. Anche la cantante si è affidata al parrucchiere di Anzio tanto amato dalle star. Ormai, anche grazie al programma a lui dedicato su Real Time, “Il Salone delle Meraviglie”, Federico Fashion Style è diventato uno degli hair stylist più richiesti degli ultimi tempi e tra le sue clienti vanta anche moltissime donne dello spettacolo che si affidano proprio a lui per cambiare look.

Da Nina Moric ad Alba Parietti, da Giulia De Lellis a Tina Cipollari passando per Mara Venier, Aida Yespica e Raffaella Mennoia. E tra loro c’è anche Paola Turci, che per questa estate 2019 ha scelto di dare un tocco di novità alla sua immagine: ha detto addio ai capelli lunghi e optato per una nuova acconciatura. (Continua dopo la foto)









Paola Turci si è affidata a Federico Fashion Style per “darci un taglio”. La cantante si è quindi mostrata sui social con un long bob, che è di gran tendenza. In pratica si tratta di un taglio netto fino alle spalle portato leggermente ondulato con due ciuffi più corti che le cadono sul viso. Il primo a mostrare la “trasformazione” della cantante è stato proprio Federico, che per la cronaca su Instagram vanta oltre 700mila follower. (Continua dopo la foto)





Il parrucchiere delle vip ha subito immortalato Paola nel suo salone delle meraviglie all’Eur, a Roma, e commentato così la foto: “Nuovi volumi. New cut per la mia Paola Turci”. E dalla didascalia si capisce che la Turci non è solo una cliente, ma anche una sua amica. Dallo scatto social, che naturalmente è stato commentatissimo lei sembra soddisfatta del risultato. (Continua dopo foto e post)







Vi piace il nuovo look di Paola Turci, questo taglio glamour e sbarazzino? Ai fan di Federico Fashion Style sì. E infatti sotto al post è arrivata una valanga di messaggi. Tutti complimenti, sia per lui, che ad avviso dei follower è “bravissimo” e ha le “mani d’oro”, che per lei, che molti definiscono “stupenda”.

Dopo la bufera per lo scontrino da 3mila euro, Federico Fashion Style mostra tutti i prezzi