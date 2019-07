“La più bella”. Maria Elena Boschi, i selfie al mare (in bikini) conquistano tutti

“Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche per Maria Elena Boschi le vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.

Per “Meb” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in attesa della chiusura delle camere per le ferie estive, che avverrà non prima del prossimo 9 agosto, che c’è di meglio di un finesettimana con le amiche di sempre tra bagni e tintarelle? E dalle foto del weekend di mare a tutto relax pubblicate dalla ex ministra su Instagram, naturalmente in costume, come non notare anche il suo fisico invidiabile. (Continua dopo la foto)









Nella breve gallery della giornata di mare, natura e amicizia ecco una bellissima, rilassata e ultra sorridente Maria Elena Boschi con la cornice del mare della Toscana al tramonto. Inutile parlare della pioggia di like e di commenti che ha invaso le due fotografie: quasi 9mila cuoricini e centinaia di messaggi. I follower, d’altronde, non hanno potuto non notare (e commentare) la sua strepitosa forma fisica in bikini. (Continua dopo la foto)





Con indosso un bikini mozzafiato di un acceso colore fucsia che risalta la leggera abbronzatura e scopre il corpo perfetto e scolpito della ex ministra, che per tantissimi fan è “davvero notevole”. Prova costume superata e con lode per Meb, che piace perché è una bellezza genuina, al 100% naturale, illuminata solo dal suo sorriso, senza nessun filtro e nessun inganno. (Continua dopo foto e post)







“Un sorriso così è cosa rara”, si legge sotto ai due scatti del finesettimana di Meb. E ancora: “Senza offesa per le tue amiche ma tu sei un’altra cosa… Complimenti”, “La più bella”, “Belle donne, ma te sei sempre la migliore”, “Strepitosa”. Naturalmente oltre ai tanti apprezzamenti dei suoi ammiratori per il bikini mozzafiato, anche tanti commenti più incentrati sulla politica. Qualcuno le consiglia addirittura di lasciarla perdere per fare la showgirl…

