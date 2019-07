Giorgia Palmas “super”: micro bikini e lato B in primo piano che fa sognare

Nuova tappa nell’estate di Giorgia Palmas e nuovo capitolo dedicato alle foto. La bella showgirl, infatti, continua a girare il mondo in queste sue pazze vacanze e in ogni luogo che tocca regala scatti incredibili ai suoi fan, dove sensualità, fascino e bellezza si fondono in un mix incredibile. Stavolta si trova alle Bahamas, giusto per far provare un po’ di invidia agli appassionati, che magari la seguono da dietro uno smartphone in ufficio o in coda nel traffico.

Prima di partire per queste isole, Giorgia Palmas aveva scelto la sua isola preferita: ovviamente la Sardegna. Anche qui era in compagnia del suo bel fidanzato, Filippo Magnini. Ed è stato proprio l’ex nuotatore a rendersi protagonista di un piccolo fatto di cronaca, di cui vi avevamo parlato tempo fa, mentre erano in spiaggia: ha infatti salvato la vita ad un bagnante che aveva avuto un malore in acqua. Estate da supereroi per questa coppia. Continua a leggere dopo la foto.









Stavolta a fare da sfondo alla foto hot di Giorgia Palmas troviamo una sabbia bianchissima e un mare ovviamente cristallino. Al centro di questa immagine paradisiaca, ecco una sorta di dea dei giorni nostri: l’ex velina, che ci appare veramente più in forma che mai. Fisico asciutto, curve toniche, pelle abbronzatissima. E allora questo stato di grazia va premiato, va sfruttato: nel giro di poche ore sono infatti due gli scatti che la Palmas ha pubblicato sui suoi social. Mandando letteralmente al manicomio almeno 40 mila followers, come il numero di mi piace. Continua a leggere dopo la foto.





E anche quello che indossa contribuisce a rendere la visione di Giorgia Palmas a dir poco spettacolare. Un mini bikini, un mini reggiseno e un maxi, invece, décolleté che sembra proprio non resistere alla morsa del vestito e un lato b da urlo. Se si abbassa lo sguardo, poi, ci si mette anche la gonna a complicare tutto quanto: uno sacco vertiginoso in cui escono delle gambe che definire belle forse è riduttivo. “Sei come un pasticcio al cioccolato”, scrivono delle fan. Continua a leggere dopo la foto.





Perché a commentare la foto di Giorgia Palmas non ci sono solo uomini, ma anche tantissime ragazze: “Sei bellissima!”, “Dicci il tuo segreto!”, “Uno sta ore e ore al sole e pensa di essere abbronzato. Poi arrivi tu e noi impallidiamo…Quanto sei bella”. Infine il classico: “Giorgia, sei bella come il sole! Il paradiso esiste e tu lo migliori”.

“Guardate con chi è”. Andrea Damante, beccato! E spuntano le foto