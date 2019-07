Prima le critiche sul peso e i 5 chili accumulati durante gli ultimi mesi, poi le polemiche sul bacio sulle labbra a un bambino e, nelle ultime ore, l’indiscrezione sulla sua eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle. Già, non solo non c’è giorno in cui non si parli di Elisa Isoardi, ma i beninformati danno per certa la conduttrice de La prova del cuoco nel cast dei ballerini che nella prossima stagione televisiva saranno alla corte di Milly Carlucci. A lanciare la “bomba” è stato il sito TvBlog, che parla di una nuova avventura per la Isoardi.

Oltre a rimanere saldamente al timone de La prova del cuoco, la bella Elisa starebbe infatti per buttarsi anche sulla danza. Pare che in Rai stiano pensando a lei come perfetta concorrente. Ha dimostrato di essere molto amata e poi, come si ricorderà, era già stata protagonista di una performance strepitosa proprio sul palco di Ballando in qualità di ‘ballerina per una notte’ e in coppia con Samuel Peron. In quell’occasione Elisa aveva convinto sia i giudici che il pubblico con la sua grazia e una grande capacità di coordinazione. (Continua dopo la foto)









E chissà, ora, per la gioia dei suoi fan, secondo le voci più fresche potrebbe fare parte del cast della prossima edizione. Nel frattempo i suoi ammiratori possono continuare a seguirla su Instagram dove è sempre molto attiva. Peccato che poco fa Elisa Isoardi abbia postato una foto che non avrebbe mai dovuto pubblicare, e quando se ne è resa conto è corsa subito ai ripari, ma era già troppo tardi per gli “screenshottatori seriali”. (Continua dopo la foto)





Reduce da giorni di polemiche per la foto che, come anticipavamo sopra, la ritraeva in giardino mentre baciava sulla bocca un bambino, ecco un altro post della Isoardi che fa discutere. L’intenzione era quella di festeggiare la nipote fresca di patente, ma anziché limitarsi a dare la notizia, la conduttrice ha diffuso il documento appena conquistato, in cui ogni dato dell’intestataria risultava perfettamente leggibile. (Continua dopo foto e post)







“Bravaaaaaaa! Teoria e pratica buona la prima! Finalmente potrai accompagnarmi all’aeroporto quando verrò a Cuneo…. ultimamente ho notato una moria di volontari”, ha scritto Elisa, colpevole di una leggerezza che può costare molto cara: i documenti non vanno mai pubblicati sui social. Così, dopo essersi resa conto dell’errore, ha cambiato la foto con una in cui la patente appare tagliata e i dati sensibili oscurati. E ha anche ringraziato i follower per le critiche che, in questo caso, ha considerato utili ed istruttive, come sottolinea successivamente.

Manuela Arcuri, il bikini super sexy a 42 anni che fa impazzire tutti: foto