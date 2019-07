“Sì, è proprio lei!”. I fan beccano Cecilia Rodriguez ‘così’ e riprendono tutto

È una Cecilia Rodriguez a dir poco scatenata quella che è finita dritta dritta su Instagram. Ma stavolta non è stata lei a pubblicare la foto, ma qualche fan con la mania, o la passione che dir si voglia, di fare il paparazzo. Ed ecco che i suoi balletti hard e le sue pose sensuali sono finite subito su internet, diventando virali in pochissimo tempo. Eppure la bella showgirl lo dovrebbe sapere: nel mondo del web non si può mai stare tranquilli.

E anche se stai con i tuoi amici e il tuo fidanzato, se ti vuoi solo divertire e non pensare a niente, se sei una vip devi comunque stare attenta. E soprattutto avere mille occhi intorno a te. Cecilia Rodriguez, infatti, era con Andra Damante e Ignazio Moser ad una festa ad Ibiza, in compagnia di altri amici. Con loro almeno un altro centinaio di persone, per uno dei tanti concerti che animano la capitale del divertimento. Sul palco infatti c’era Ozuna. Continua a leggere dopo la foto.









Una serata bellissima, magari ricca anche alcolicamente parlando, ed ecco che a Cecilia Rodriguez scatta la bolla della ballerina. L’argentina non si regge più e sale immediatamente sulle poltrone e sui tavoli, inizia a ballare, a vorticare e a girare come una trottola. Il problema è che c’erano diversi fan a guardarla e subito hanno ripreso sia lei che Ignazio Moser. La sorella di Belen era veramente scatenata e non ha avuto problemi a far vedere quanto, anche in condizioni “estreme”, fosse innamorata e legata al suo ragazzo. Continua a leggere dopo la foto.





Infatti, visto che ormai tutti avevano visto quel video, Cecilia Rodriguez ha deciso di ripubblicare le storie dei paparazzi in erba. È con questa simpatia e auto ironia che la sorella di Belen è riuscita a conquistare tutti. Ovviamente ha contribuito anche una bellezza fuori dal comune, che l’ha portata, come vi avevamo raccontato, sulla copertina di Maxim a posare per un servizio completamente senza veli. Gli scatti erano ovviamente roventi. Continua a leggere dopo la foto.





E poco importa se ad Ibiza ad una sera abbia esagerato un po’: Cecilia Rodriguez è bella pure da ballerina. E riesce sempre a sfoggiare un fisico da paura. Il suo segreto? Forse la bicicletta e il ciclismo. Uno sport a cui l’ha avvicinata proprio il bel Moser.

