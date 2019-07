“Non fate mai l’amore il sabato sera, perché se piove la domenica, non sapete cosa fare (Sacha Guitry), buongiorno!!!”: è il consiglio che Stefania Orlando, la conduttrice e showgirl fresca di matrimonio con il suo Simone Gianlorenzi si sente di dare ai suoi follower. Per l’occasione si mostra così: tutta nuda nel letto. Solo qualche giorno prima Stefania, 52 anni e fisico da urlo, aveva alzato la temperatura con una foto in costume.

Immortalata di spalle, con gli occhiali da sole e un bikini scuro che sotto lasciava poco all’immaginazione. “Se qualcuno ti parla alle spalle significa che il suo posto è molto indietro rispetto a te!”, scriveva lei sotto allo scatto in bianco e nero. Difficile, però, che abbia solleticato la curiosità dei fan, tutti concentrati sul suo corpo e il suo lato B perfetti. La foto ha raccolto in poche ore la bellezza di quasi 9mila like e infiniti commenti. (Continua dopo la foto)









Praticamente un diluvio di complimenti, anche da parte di tante donne: “Sei spettacolare”, “Meravigliosa creatura”, “Una dea”. E Stefania ha ringraziato tutti dei messaggi, uno per uno. Ora eccola di nuovo in versione ‘hot’. ‘Super hot’: praticamente nuda sul letto, fotografata dall’alto. Si mostra coperta solamente dalle lenzuola bianche, vicina al suo cagnolino. Anche questo scatto, naturalmente, è stato gradito dai suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)





“Come vorrei essere quel cuscino”, “Domenica se piove rifallo”, “Good morning sexy beautiful”, si legge sotto al post. E ancora: “In caso di pioggia la domenica …nessun problema rifarei l’amore anche la domenica mattina, pomeriggio e sera”, “E che problema c’è. Si fa anche di domenica”, “Fabulous body!” e tanti, tantissimi altri per un totale – al momento – di oltre 700 messaggi e più di 10mila like. (Continua dopo foto e post)







Non c’è nulla da dire: Stefania Orlando a 52 anni ha un corpo spaziale. È una donna bellissima che si trova completamente a suo agio con il proprio corpo, come dimostrano i suoi ultimi scatti social. Intanto è già passato quasi un mese dal sì con il suo amore, Simone. Un matrimonio da sogno e in total white celebrato sulla spiaggia di Maccarese dopo 11 anni di fidanzamento.

