“Guarda, c’è…”. Aurora Ramazzotti ne combina un’altra: pubblica video hot col fidanzato

È un’estate da incorniciare o da cancellare quella di cui è protagonista Aurora Ramazzotti? Non lo sappiamo ed è difficile dare un’opinione. Le pagine di gossip sono piene dei suoi piccoli “scandali”, tra toccatine hot con le sue amiche alla questione del numero di mamma Michelle. Ma allo stesso tempo, sta crescendo sempre di più la sua popolarità, con il numero di seguaci su internet che aumenta a vista d’occhio giorno dopo giorno.

E così le riviste di settore e i siti di informazione si informano anche sulla sua vita privata e vengono a scoprire cose nascoste. Come il suo fidanzato, di cui ora sappiamo tutto: si chiama Goffredo Cerza e adesso, fresco laureato, si gode le sue vacanze con la fidanzata. Ma ecco un altro piccolo scandalo sul profilo Instagram di Aurora Ramazzotti: il video di lui che gli spalma la crema solare è infatti diventato virale. Vi spieghiamo perché. Continua a leggere dopo la foto.









D’altronde è la scena più sensuale che si potrebbe immaginare: il bel Goffredo che massaggia il corpo della bella Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros. Il video però diventa subito piccante, perché invece di spalmare la crema nelle zone più scottate dal sole (ricordate come vi diceva mamma? Prima il viso, poi le spalle e le braccia), il giovane passa due tre volte sul lato b della ragazza. Che di certo non protesta, anzi, cerca di scherzare e lo stuzzica così: “Lo sai amore che c’è anche il resto della gamba?”. Continua a leggere dopo la foto.





Goffredo abbozza un sorriso, tra imbarazzo e divertimento, ma il video finisce subito. Ma cosa combini, Aurora, con questi video? La storia del numero della mamma Michelle, ad esempio, è diventata virale in pochi minuti. Stava facendo una storia su Instagram, quando ecco che arriva una chiamata. Il numero, andato praticamente in onda a reti unificate, finisce nei telefoni di tutti coloro che stanno vedendo la ffoto. “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. Continua a leggere dopo la foto.





Continua la pazza estate di Aurora Ramazzotti, che aveva però dimostrato anche una grande maturità. Soprattutto nel caso della separazione tra papà Eros e Marica: “Lei è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”. Qualche piccolo video “hot”, in fondo, si può perdonare. Sono ragazzi….

Elisabetta Canalis, foto sexy disastrosa. “Ma dai…”. Il dettaglio non sfugge