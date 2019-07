Elisabetta Canalis, foto sexy disastrosa. “Ma dai…”. Il dettaglio non sfugge

Se la spassa Elisabetta Canalis in vacanza, anche se le voci che si rincorrono in questa calda estate sono tantissime. E molte trascendono il semplice gossip. Questa mattina vi avevamo raccontato il suo “dramma” in ambito piccante, con le sue dichiarazioni sui rapporti sessuali, sempre meno frequenti, con il marito. Ma qualche settimana fa era stata la volta del presunto, e non confermato, litigio con la ex collega Maddalena Corvaglia.

Nonostante questo, però, la bella Canalis sfoggia tutto il suo repertorio di bellezza e di fascino in vacanzaa. E così, mentre si trova al largo dell'Isola di Tavolara, pubblica una serie di foto direttamente dal suo catamarano. Ed è la classica sfilata di bellezza tra gambe spaziali, curve da sballo… un décolleté che non passa proprio inosservato. Ma sono i fan, occhio attento della rete, a notare un particolare che proprio non gli va giù.









L'attenzione di tutti è infatti catturata dal seno di Elisabetta Canalis, particolarmente sodo e abbondante. E scatta subito la curiosità: "Ma queste t***e innaturali?", "Noooo, Eli pure te ti sei siliconata!", "Ma cosa hai fatto?!". Sono centinaia i commenti di questo tipo, con l'ex velina che non risponde e si limita a sfoggiare un fisico da paura. Il dubbio, però, rimane: anche lei è caduta nel ricatto della chirurgia estetica? E forse lo ha fatto proprio per riaccendere il desiderio di suo marito? Le parole della bella showgirl, infatti, non lasciano scampo.





"È importante fare sesso ma a volte la stanchezza è troppa… Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera, ma viene lo stesso nel lettone con noi. La vita cambia e anche il sesso". queste le sue parole che stanno facendo il giro del web. Il "lui" incriminato è il bel chirurgo Brian, che è riuscito a catturarla e a portarla nella sua Los Angeles. Aria di crisi insomma? Assolutamente no: le sue parole sono solo uno sfogo amplificato dal web.





Visualizza questo post su Instagram ☀️❤️🍓#catamaransailing Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 28 Lug 2019 alle ore 2:35 PDT

E così Elisabetta Canalis può solo pensare a divertirsi, a godersi il mare e la sua bella famiglia. Perché oltre ai commenti di cui vi avevamo parlato, ci sono anche utenti che le scrivono: “Emozioni nei tuoi scatti… un bacio davanti alla chiesa del sì,una coppia di sposi alle Hawaii, tu piccola fra i girasoli,la dolcezza nei modi di Mikaela la vostra tata,i cagnolini al canile e ancora…sì Elisabetta le tue emozioni ci arrivano…”. Altro, insomma, che seno rifatto.

