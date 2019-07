Barbara D’Urso. Non c’è giorno in pratica che non si parli di lei, anche se al momento non è in video. La regina di Mediaset che quest’anno è andata in onda sette giorni sette tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso è in vacanza ma non rinuncia ad aggiornare i suoi tantissimi fan. Solo su Instagram ne conta oltre due milioni e sotto ogni foto raccoglie un diluvio di cuoricini e complimenti, ma anche tante critiche.

Si sa, i soliti leoni da tastiera che non possono non dare il proprio parere su ogni cosa attaccano anche Carmelita, ma lei, che è abituata, non ci fa caso e continua a godersi l’estate. E a postare. Pochi giorni fa ha fatto tanto parlare l’amicizia speciale con Filippo Nardi. L’ex gieffino ha trascorso alcuni giorni nella casa di Capalbio di Barbara e, immancabilmente, i più maliziosi avranno pensato a un super gossip ma a quanto pare sono solo amici. (Continua dopo la foto)









In generale, però, sono stati gli ultimi selfie di Barbara D’Urso a finire nel mirino degli hater. Che dire di quello in cui si mostra in spiaggia e manda un bacio ai suoi follower? “Cotte dal sole siciliano” è la didascalia della foto che ha fatto strage di cuori, ma anche di commenti negativi. Anche perché dalla foto è soprattutto il suo seno esplosivo ad attirare attenzioni. (Continua dopo la foto)





Un seno incontenibile quello che esce dal bikini bianco. E oltre ai complimenti via ai soliti messaggi feroci: “Ma se non mostri quel davanzale di plastica scadente non sei felice eh! Che donnina volgare!”. E un altro: “Hai preso il sole… Ora la pelle ti si rovina….. Non fa niente ci sono le punturine c’è photoshop, ci sono le luci, c’è il trucco e parrucco, non aver paura i tuoi 62 anni li nasconderanno benissimo, fai attappare anche i buchi della cellulite”. E arriviamo a un altro selfie della discordia. (Continua dopo foto e post)







Anche qui Carmelita bacia virtualmente i fan. E scrive: “Se seguite le Storie oggi vi mostro un po’ della meravigliosa #Sicily”. La conduttrice non è in costume e non mostra le curve. Ma stavolta occhi fissi sulla bocca. Per qualcuno è diversa e il verdetto è che la D’Urso ha fatto un ritocchino: “Hai rifatto le labbra, si vede sembri un canotto”, le scrivono. E ancora: “Venuto male il ritocco… o hai un ascesso?”. “Ti sei fatta due gommoni al posto della labbra”.

