“Pazzesca!”. Benedetta Mazza è super: seno extra large e curve esplosive

L’estate è uno stato d’animo, dice Benedetta Mazza sul suo ultimo post di Instagram. Dove il suo seno sembra più esplosivo del solito: sembra infatti fuoriuscire dalla sua scollatura e il costume non riesce proprio a trattenerlo. È in formissima la bella conduttrice di Parma, che il prossimo 22 novembre compirà trent’anni. E che nell’ultimo periodo ha veramente scalato le gerarchie del successo, diventando uno dei volti più amati.

Per chi non la conoscesse, infatti, dopo essere stata concorrente del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, Benedetta Mazza è stata ospite del programma Rai Mezzogiorno in Famiglia e ha partecipato anche a Pechino Express e Tale e Quale Show. Una vita tra telecamere, set e studi televisivi per la bella bionda che tanto successo sta riscuotendo soprattutto sui social. Il numero di mi piace infatti sta crescendo sempre di più. Continua a leggere dopo la foto.









E Benedetta Mazza sembra anche essere, oltre che bellissima, anche molto decisa e sicura di sé: “Se non sfondo nel mondo della tv lascio tutto e faccio la modella” aveva rivelato tempo fa. Ma sotto questa scorza di donna forte, si nasconde un cuore immenso. Soprattutto verso una sua passione: gli animali: “In famiglia abbiamo sempre allevato cani di piccola taglia: con mio papà che lavorava tutto il giorno e due bambine da crescere, per mia mamma erano più facili da gestire. Ma dopo la morte dell’ultimo cane, lei non voleva più saperne…”. Continua a leggere dopo la foto.





“Due anni fa abbiamo visto Bambi, la cagnolina che abbiamo adesso, in una cucciolata di chihuahua ‘imperfetti’, e l’abbiamo presa”. Ecco svelato, insomma, il nome della piccola cagnolina che riempie tantissime foto sul profilo di Benedetta Mazza. Forse non se ne sono accorti i fan, concentrati, diciamo, più su altri particolari. Come le curve conduttrice e, soprattutto, un décolleté a dir poco maestoso che sembra proprio non volerne sapere di stare fermo. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram #chillin 💘📿🦋 #sunday #shineonYou #crazydiamond Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza) in data: 28 Lug 2019 alle ore 1:05 PDT

Ogni scatto di Benedetta Mazza è un grande successo: “Il tuo sorriso è contagioso…complimenti”, “Sei bella e naturale”, “Mamma mia, che bomba!”. Sono solo alcuni dei commenti che riempiono la bacheca della conduttrice, che fa strage di cuori anche online.

