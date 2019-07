“Sei la perfezione”. Giulia Salemi, l’intimo hot fa impazzire i fan

Sono sempre più hot le foto che Giulia Salemi pubblica su Instagram. Bollenti non solo per l’intimo che indossa, i costumi che sfoggia o le curve sensuali che mette in mostra. Bollenti perché cariche e piccanti anche nelle didascalie, che rimandano ai gossip estivi su Francesco Monte, l’ex di lei. Il giovane tronista la aveva conquistata durante il Grande Fratello Vip ma poi le cose non hanno funzionato. Ed è scoppiata la classica guerra social.

«In un mondo di serpi, non vince chi ha il veleno più potente, ma chi ha l’antidoto!», così ha scritto la Salemi sull’ultimo post, per rispondere sia agli haters che al suo ex fidanzato. Ma a far salire le temperature ci sono anche le sue forme. Il completino che vediamo nell’ultimo scatto, ad esempio, ha fatto a dir poco perdere la testa a molti fan. Interessati, più che al gossip e alle frecciatine, proprio agli ultimi scatti della showgirl. Continua a leggere dopo la foto.









Ma degli strascichi la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte li ha lasciati eccome. Ecco quello che scriveva lui su Instagram: “Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia. Mi fa piacere che la nostra coppia sia così amata, ma a tutto c’è un limite. Io non posso ritrovarmi su Instagram minacce di aggressione con l’acido sotto casa mia o una serie di cose di cui ho parlato, ma non ho pubblicato gli screen, perché a fare la figuraccia sarebbero queste persone, che scrivono con i loro profili”. Continua a leggere dopo la foto.





Un duro sfogo quello dell’ex di Giulia Salemi, che aveva concluso: “Tanta gente ha voluto ricamare sopra a queste situazioni, perché io uso il silenzio ma non sempre funziona. E per questo ho deciso di dire la mia”. Lei, intanto, risponde a suon di scatti perfetti e provocanti come quello che la vede sfoggiare il suo seno abbondante e le sue labbra provocanti. Con tanto di collana a forma di serpente per rimandare alla didascalia-frecciatina. Continua a leggere dopo la foto.





E i fan sembrano apprezzare: «Molto bella, sei la perfezione!», «Tu vinci sempre a mani basse!», «Bella da togliere il fiato!», «Sensuale mai volgare!», «Sei tanta roba!», «Una bomba!». Insomma, Giulia Salemi si vendica così. E su Instagram ringraziano.

