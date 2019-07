“Fantastica!”. Laura Torrisi (a 40 anni) stende tutti: il décolleté è da favola

Laura Torrisi continua a stupire tutti i fan. E lo fa con un’altra delle sue foto da capogiro, dove la sensualità mediterranea si unisce al fascino della donna matura. Trentanove anni per la bella attrice, che mostra però un fisico assolutamente da ventenne. Stavolta la vediamo sdraiata sul suo letto, con addosso un vestito colorato. La foto le ritrae solo volto e busto e mette in risalto tutto il décolleté abbondante e prosperoso, messo in risalto dal contrasto con lo sfondo.

È solo l’ennesimo post di un’estate assolutamente bollente. Vi avevamo raccontato di quello scatto in cui aveva addosso solo cappello, che le copriva il corpo altrimenti nudo. Ma sul suo profilo social troviamo anche foto in cui il corpo di Laura Torrisi viene esaltato da bikini, costumi e pose assolutamente sensuali. E così, l’ex di Leonardo Pieraccioni, si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi appassionati. Che sul social superano il milione. Continua a leggere dopo la foto.









Siciliana, vi dicevamo, ma toscana d’adozione. Ha iniziato la carriera nello spettacolo nel lontano 1998, quando partecipa e arriva tra le tre finaliste di Miss Italia. Nel 2006, dopo aver recitato in qualche picoclo film, decide di partecipare al Grande Fratello, che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi sempre su Canale 5. Viene eliminata in semifinale ma la popolarità ormai è raggiunta tanto che il regista Leonardo Pieraccioni la vuole per il suo film Una moglie bellissima. Ma non solo nella finzione: anche nella realtà. Continua a leggere dopo la foto.





E infatti dal 2007 inizia una relazione con Pieraccioni. Una coppia felicissima, amata dal grande pubblico. I due hanno avuto una figlia nel 2010, Martina, ma si sono lasciati nel 2014 e oggi la bella Laura Torrisi è impegnata con l’ex pilota di rally Luca Betti. Alcuni gossip hanno detto che il regista toscano adesso è con una nuova donna, che però, ironia del destino, sembra la sosia perfetta dell’attrice catanese. Come a dire: è impossibile scordarla! Continua a leggere dopo la foto.





Ed è impossibile davvero, per questo i suoi seguaci non smettono di guardare le sue foto e di rimanere aggiornati sugli ultimi scatti. “Dove la bellezza e la semplicità sono estasi per chi ammira”, “Questo è il volto della parte nascosta della luna”, “Penso una delle bocche più belle al mondo, un sorriso da imbarazzare gli angeli, il dentro non ne parliamo nemmeno, calpesta l’eccellenza”. Laura Torrisi è infatti uno schianto, che abbia addosso un costume o solo un cappello.

